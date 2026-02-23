راميش شوكلا.. سرد تاريخ الإمارات بالصور

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة، المصور راميش شوكلا، وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «نتقدم بخالص العزاء لذوي وأصدقاء راميش شوكلا، الذي وثق بعدسته مسيرة دولة الإمارات والبدايات الأولى ليحفظ لنا وللأجيال المقبلة لحظات مفصلية في تاريخ وطننا الغالي وذاكرته البصرية... شوكلا من المخلصين الأوفياء ممن عشقوا تراب الإمارات، وأحبوا أهلها في رحلة عطاء استمرت لستة عقود».

وصل شوكلا إلى الإمارات في عام 1965، ليبدأ مسيرته الفوتوغرافية، وفي عام 1968 وخلال سباق للهجن في الشارقة، شاهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، برفقة عدد من شيوخ الإمارات، فتمركز على الأرض تحضيراً لالتقاط صورة مميزة وقام بتوجيه الكاميرا والتقاط صورة أيقونية اشتهرت حينها ومنحته حضوراً أكبر كمصور.

اللحظة المفصلية كانت عندما سمع شوكلا من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إطراء غير حياته عندما شاهد الصورة، من خلال عبارة «أنتَ فنان» والتي قرر بعدها ألا يترك الإمارات أبداً. وجاءت اللحظة التاريخية في الثاني من ديسمبر عام 1971، عندما التقط الصورة الأيقونية لحكام الإمارات أثناء إعلان قيام دولة الاتحاد، الصورة تم استخدامها في جواز سفر «إكسبو 2020 دبي» وظهرت على الورقة النقدية من فئة 50 درهماً الصادرة عام 2021 احتفالاً بعيد الاتحاد الـ50 للدولة.

شوكلا كان رساماً مبدعاً أيضاً، إذ رسم صوراً شخصية لعدد من الشيوخ، واعتمدت لوحة رسمها للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في عدد كبير من الدوائر والمؤسسات الحكومية، كما اعتمدت صورة التقطها للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، طابعاً بريدياً.

