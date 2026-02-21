رمضان في دبي.. فعاليات ثقافية ومجتمعية حافلة بالقيم

تستمر حملة رمضان في دبي، التي تأتي في إطار موسم الولفة، بالتعاون مع الجهات الحكومية وغيرهم من الشركاء في المجتمع المدني، في تقديم برنامج مصمم بعناية يضم مجموعة من الأنشطة الغنية بمعاني الشهر الفضيل والنقاشات الثقافية والفعاليات المجتمعية وغيرها من النشاطات الخيرية. وتتنوع البرامج والعروض لتشمل الأسواق التقليدية، والفعاليات التي تقيمها المساجد، والمنافسات الشبابية، والجلسات الحوارية الفعالة، ومبادرات الإفطار. ويستعرض هذا الدليل أبرز التجارب المنتشرة في مختلف أنحاء دبي خلال شهر رمضان الكريم.

وتأتي على رأسها، مبادرة «عيال الفريج»، ضمن أكثر من 300 مسجد مشارك في دبي، يومياً خلال وقت الصلاة، إذ تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وتهدف إلى تشجيع الأطفال على تعزيز ارتباطهم بالصلاة خلال الشهر الفضيل.

كما تقام سلسلة «محاضرات دبي»، في الشهر الفضيل، التي تقام ضمن مساجد وأماكن ثقافية مختارة في جميع أنحاء دبي، خلال جلسات مسائية بعد صلاة التراويح، وذلك بمشاركة عدد من العلماء والمتحدثين.

وهناك «إفطار دبي»، الذي يقام في الشهر الفضيل، ضمن شتى المساجد والمواقع المجتمعية في جميع أنحاء دبي، يومياً عند المغرب، إذ إنه إفطار مجتمعي مجاني يجمع أفراد المجتمع على موائد إفطار مشتركة في مواقع متعددة على مستوى الإمارة.

كما تقام فعاليات «خير دبي بأهلها»، في المساجد بأنحاء دبي، حيث أطلقت هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية المبادرة لتوفير وجبات إفطار للصائمين في المساجد. علاوة على برنامج «القراء الصغار» (23 فبراير – 5 مارس 2026) الذي يقام من الساعة 4 عصراً إلى 6 مساءً، في مجلس الخوانيج، ومجلس ند الشبا، ومجلس أم سقيم، ومجلس حتا، إذ تنظم هيئة تنمية المجتمع البرنامج للأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً. ومن بين الفعاليات والبرامج الأخرى، «هبة في محلها» (حتى 26 فبراير)، التي تقام في قاعة أفراح الطوار.

وفعالية «تاجر الفريج الصغير» (من 27 حتى 28 فبراير) ، في حوي ند الشبا، اعتباراً من موعد الإفطار.

وأما مهرجان ليالي رمضان في مركز الجليلة لثقافة الطفل ومكتبة الصفا للفنون والتصميم، فيقام من 27 حتى 28 فبراير، في مركز الجليلة لثقافة الطفل ومكتبة الصفا للفنون والتصميم، ليقدم مجموعة من البرامج المسائية العائلية، والتي تجمع بين الإبداع والأنشطة المجتمعية.

كما تنظم سلسلة مجلس رمضان: محاضرة عن الفن الإسلامي في صناعة المجوهرات، في 28 فبراير، من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 11 صباحاً. وتتناول هذه الجلسة المقامة ضمن سلسلة مجلس رمضان، في متحف المستقبل، تاريخ وتطور صناعة المجوهرات في التاريخ الإسلامي، مستعرضة أبعادها الرمزية والروحية ودورها في الذاكرة الثقافية والطقوس الاجتماعية في مختلف المناسبات مثل شهر رمضان وعيد الفطر. كما تسلط المحاضرة الضوء على العلاقة بين الحرف التقليدية والتصميم المعاصر، وتقدم التراث بوصفه منظومة حية تتجدد من خلال الإبداع المستقبلي.

وفي 8 مارس، تقام في الحديقة القرانية، مبادرة «على خطى زايد»، إذ تأتي المبادرة بتنظيم من هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وذلك بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني خلال شهر رمضان المبارك.

وهناك أيضاً، فعالية حافلة الخير (من 9 حتى 12 مارس المقبل)، في المقر الرئيسي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي. كذلك تنظم هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة «مير رمضان»، من 10 حتى 26 مارس، في مختلف أنحاء دبي، من الساعة 10 صباحاً إلى 1 ظهراً، دعماً للأسر المتعففة خلال الشهر الكريم.