برنامج «دبي المالي العالمي» الفني.. قصص إبداعية وآفاق متنوعة

يستضيف مركز دبي المالي العالمي، أحد أبرز الوجهات الثقافية وأساليب الحياة العصرية في دبي، على مدار العام، مجموعة مختارة من المعارض في صالات العرض الفنية والأماكن الثقافية التي يحتضنها.

وتنطلق جميع هذه الفعاليات من جيت فيلج، وتشكل جزءاً من قائمة عروض أسلوب الحياة المتنوعة التي يقدمها المركز، حيث يمكنكم استكشاف دبي عبر بوابة واحدة.

خلال شهري فبراير ومارس، يقدم البرنامج الفني معرضين لفنانين من أجيال وخلفيات جغرافية مختلفة، يقامان في أوبرا غاليري وبيروتان غاليري دبي. ويستكشف المعرضان ممارسات فنية تتراوح بين الحداثة الإماراتية والتجريد المعاصر والرسم التصويري والرمزي، في قراءة بصرية تعكس تنوّع المشهد الفني في مركز دبي المالي العالمي. وتتمثل هذه المعارض في «النايد»؛ وهو معرض كبير للفنان عبدالقادر الريس ومعرض «الجزيرة المنجرفة» للفنانة الصينية شياو وانغ المقيمة في برلين.

ويسلط معرض «النايد» في أوبرا غاليري، الضوء على ممارسات فنية تمتد لأكثر من خمسين عاماً، وهو معرض كبير للفنان عبدالقادر الريس الذي يُعتبر من أبرز الشخصيات المؤثرة في تاريخ الفن الإماراتي الحديث. ويقدم المعرض نظرة شاملة على أعمال هذا الفنان التي لعبت دوراً فاعلاً في تشكيل الهوية البصرية والثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن أبرز الأعمال في المعرض الذي يقام من 26 مارس وحتى 8 أبريل 2026، سلسلة الغاف.

ويشكل معرض «الجزيرة المنجرفة» (حتى 28 فبراير الجاري)، الذي ينظم في «جيت فيلج» بمركز دبي المالي العالمي، المبنى 5، أول معرض منفرد للفنانة الصينية شياو وانغ في الشرق الأوسط. وتركز لوحاته على الخط كعنصر تعبيري أساسي، مع الاكتفاء باختزال اللون والتكوين الفني إلى جوهرهما الأساسي.