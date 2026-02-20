«ليالي الخور الرمضانية» في مكتبة محمد بن راشد.. واحة الأسرة والثقافة



تزامناً مع إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، «موسم الولفة»، والذي يهدف إلى ترسيخ قيم التلاحم الأسري وتعزيز الروابط المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، تنظم مكتبة محمد بن راشد فعالية «ليالي الخور الرمضانية»، خلال الفترة من 2 إلى 7 مارس المقبل، وذلك في إطار دعمها للمبادرات المجتمعية الوطنية، عبر برنامج رمضاني متكامل يجمع بين الثقافة والفن والأنشطة المجتمعية في تجربة ثرية تحت سقف واحد.

وتقام الفعالية بالتعاون مع شركة «Empty Basket»، بالتزامن مع فعاليات عام الأسرة، وبمشاركة أكثر من 30 مشاركاً.

ويبرز «رمضان ماركت» كإحدى أهم محطات «ليالي الخور الرمضانية».

ويستكمل الزوار تجربتهم في «شارع أكلات رمضان».

وضمن البرنامج الثقافي، تبرز ورشة «دراسة جدوى: مشروع حياة»، التي تطرح مفهوم الزواج باعتباره مشروعاً إنسانياً يحتاج إلى تخطيط ووع.

كما تخصص المكتبة ضمن فعاليات المهرجان مساحة لتجمع نوادي القراءة، بموضوعات مستلهمة من شهر رمضان و«عام الأسرة»، ضمن جلسات حوارية. ويحمل البرنامج بُعداً فنياً واضحاً، من خلال أمسية شعرية يشارك فيها عدد من الشعراء بقصائد تحتفي بدولة الإمارات وإرثها الثقافي.

كما توفر المكتبة برامج فنية ومجموعة من الكتب التي تلبي مختلف الاهتمامات وتناسب الفئات العمرية المتنوعة، بموضوعات مستلهمة من شهر رمضان و«عام الأسرة». وتُنظم فعالية «اصنع سبحتك». وستُخصص ليلة الأزياء التراثية لتملأ المكان بألوان الماضي وأناقـة الانتماء، بأقمشة وأزياء تحكي سيرة الوطن. وفي زاوية تراثية يستقبل «دكان الأوليين» الزوار.