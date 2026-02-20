مهرجان طيران الإمارات للآداب يعزز مكانة دبي عاصمة عالمية للإبداع والفكر

توّج مهرجان طيران الإمارات للآداب، أكبر احتفاء ثقافي المنطقة بالكلمة المكتوبة والمنطوقة، اختتام فعاليات دورته الثامنة عشرة في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، بنجاحات نوعية.

إذ جمعت دورة هذا العام 218 كاتباً وكاتبة، من بينهم 91 من حول العالم و127 من داخل الدولة، يمثلون 41 جنسية وخلفية ثقافية، وذلك عبر 102 جلسة باللغة العربية و116 جلسة باللغة الإنجليزية.

وقد رسّخت دورة المهرجان لعام 2026 مكانة دبي كمركز عالمي للإبداع، مع حفاظه على رسالته في تعزيز الحوار وتبادل الأفكار وبناء جسور التواصل.

وكان من أبرز محاور البرنامج جلسة «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: تعلّمت من الحياة»، التي قدّمت قراءة عميقة في فلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القيادية ورؤيته القائمة على الاستثمار في الإنسان بوصفه أساس بناء الأوطان.

كما استضاف المهرجان الكاتبة العالمية جونج تشانج التي استعادت إرث روايتها الكلاسيكية، «بجعات برية» وأطلقت كتابها المنتظر «حلّقي، أيتها البجعات البرية».

ومن بين المحطات البارزة أيضاً، رحلة الكاتب والسياسي شاشي ثارور في عالم اللغة الإنجليزية عبر جلسة «عالم الكلمات العجيب».