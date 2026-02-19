جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن قوائمها القصيرة للدورة العشرين

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القوائم القصيرة المرشحة لدورتها العشرين 2025 - 2026، في مركز أبوظبي للغة العربية، وضمت القوائم أعمالاً مميزة، تعكس تنوع التجارب الإبداعية والبحثية من مختلف أنحاء العالم.

واعتمدت الهيئة العلمية القوائم القصيرة للجائزة، عقب مراجعات دقيقة لتقارير لجان التحكيم المتخصصة، وذلك خلال سلسلة اجتماعات، ترأسها الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الأمين العام للجائزة، وحضور أعضاء الهيئة؛ وهم: سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، يورغن بوز من ألمانيا، والدكتورة ناديا الشيخ من لبنان، ومصطفى السليمان من الأردن، الدكتور خالد المصري من الأردن/ الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتورة ريم بسيوني من مصر، والدكتورة منيرة الغدير من السعودية، والمترجم والأكاديمي التركي الدكتور محمد حقي صوتشين.

وضمت القائمة القصيرة لفرع «الآداب» ثلاثة أعمال؛ هي: «مواليد حديقة الحيوان» لأشرف العشماوي من مصر، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية عام 2024، و«فورور» لنزار عبد الستار من العراق، الصادر عن هاشيت أنطوان – نوفل عام 2024، و«سر الزعفرانة» لبدرية البشر من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار الشروق عام 2025.

أما القائمة القصيرة لفرع «المؤلف الشاب» فاشتملت على «حبكات وشخصيات: المقاربة البلاغية الحجاجية للرواية العربية» لمصطفى رجوان من المغرب، الصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عام 2025، و«النديم: كتاب في الكتب» لعمر زكريا، من الأردن، الصادر عن منشورات الحرف عام 2024، إضافة إلى «فراشتي التي لا تموت» لآلاء القطراوي من فلسطين، الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر عام 2025.

وفي فرع «الترجمة» ضمت القائمة القصيرة أربعة أعمال، منها: «تحسين القبيح وتقبيح الحسن» لأبي منصور الثعالبي، ترجمه من العربية إلى الإنجليزية جيرت يان فان جيلدر من هولندا، وصدر عن دار نشر بريل عام 2024، و«المصنف في الحجاج: الخطابة الجديدة» لشاييم بيرلمان ولوسي أولبرخت تيتكا، ترجمه من الفرنسية إلى العربية الدكتور محمد الولي من المغرب، وصدر عن دار الكتاب الجديد المتحدة عام 2023.

واحتوت القائمة القصيرة لفرع «الفنون والدراسات النقدية» ثلاثة أعمال؛ بينها: «مقومات النظرية اللغوية العربية» لرمزي منير بعلبكي من لبنان، الصادر عن دار نشر الجامعة الأمريكية في بيروت عام 2025.

كما شملت القائمة القصيرة لفرع «الثقافة العربية في اللغات الأخرى» أربعة أعمال، منها: «نشأة الشعر العربي: من الهويات الإقليمية إلى المعيارية الإسلامية» لناثانييل ميلر من الولايات المتحدة الأمريكية، الصادر باللغة الإنجليزية عن دار نشر جامعة بنسلفانيا عام 2024.

أما القائمة القصيرة لفرع «المخطوطات والموسوعات والمعاجم» فقد ضمت أعمالاً علمية متخصصة وموسوعة، منها: «المؤنس في أخبار أفريقية وتونس» بتحقيق الأستاذ الدكتور أحمد الباهي من تونس، الصادر عن دار سحنون للنشر والتوزيع عام 2025.

وضمت القائمة القصيرة لفرع «النشر والتقنيات الثقافية» كلاً من مؤسسة الإمارات للآداب من الإمارات، و«اقرأ لي» للكتب الصوتية من جمهورية مصر العربية، ودار الآداب من لبنان.

وتقرر في الدورة العشرين حجب فروع «أدب الطفل والناشئة» و«التنمية وبناء الدولة».