برنامج الشباب في «طيران الإمارات للآداب».. سير إبداعية تنبض بلغة الضاد

توج برنامج الشباب الدولي في مهرجان طيران الإمارات للآداب، نسخته الثالثة، في هذا العام (من 21 إلى 25 يناير 2026) بنجاحات نوعية. ويعد البرنامج مبادرة رائدة ضمن البرامج العديدة التي ينظمها المهرجان، حيث يجمع طلبة وأكاديميين متميزين من جامعات رائدة على الصعيدين الدولي والمحلي، ممن يشاركون شغفهم باللغة العربية والأدب والتراث الثقافي.

ومع دخول البرنامج عامه الثالث، يستمر في التوسع وزيادة تأثيره، موفراً منصة ديناميكية للتبادل الثقافي، والارتقاء الأكاديمي، والتنمية الشخصية.

وينظم البرنامج الدولي للشباب بالتعاون بين المهرجان ومجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات، وبدعم من شركاء استراتيجيين، وهم: طيران الإمارات، وفلاي دبي، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، وبرنامج دبي لتدريب رواد الأعمال.

وأقيم في دورته الثالثة، في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، بالتزامن مع فعاليات مهرجان الإمارات للآداب، واستضاف نحو 200 مشارك ومشاركة، بينهم طلبة دراسات جامعية وأساتذة من 22 جامعة تمثل منطقة الخليج وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا والأمريكتين، مع حضور قوي من جامعات الدولة.

وفي دورة هذا العام من المهرجان، ابتعد برنامج الشباب عن نمط الفصول الدراسية ليقدم اللغة العربية كأداة فنية حيوية. كما استكشف الطلبة مواهبهم في الأداء في جلسة «من النص إلى المسرح» مع الشاعرة سكينة حبيب الله، ورسموا ملامح حكاياتهم الأولى مع الكاتبة إسراء الملا، وتنوعت التجربة بين تفكيك الأساطير التاريخية مع المبدع عبدالوهاب الحمادي، وأغنوا مهاراتهم بإتقان فن الخطابة أمام الثقافات المختلفة مع المبدعة صفية الشحي.

وقال دريد الزغواني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD): «تفتخر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) بشراكتها مع مهرجان طيران الإمارات للآداب للسنة الثامنة على التوالي ودعم برنامج الشباب الدولي، من خلال توفير منصة تمكن العقول الشابة ممن يشاركون شغفهم باللغة العربية والأدب، ويقوم برنامج الشباب الدولي بدورٍ محوري في تعزيز الابتكار والتعليم والحوار الثقافي المتبادل، عبر تمكين العقول الشابة الموهوبة من جميع أنحاء العالم».

وأكد رامي توفيق، مدير البرنامج في «دبي لتدريب رواد الأعمال»، على أهمية هذه الشراكة، قائلاً: «فخورون باستمرار تعاوننا مع مهرجان طيران الإمارات للآداب، وهو تعاون يجسد إيماننا المشترك بقدرة التعليم والثقافة والحوار على صياغة قادة المستقبل».