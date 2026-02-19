أمسيات «ليالي رمضان».. منارات ملأى بالقيم والأصالة

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن تفاصيل أمسيات «ليالي رمضان» التي تنظمها احتفاءً بالثقافة الإماراتية والقيم والعادات والتقاليد الأصيلة خلال شهر رمضان المبارك، وتعزيز مشاعر الانتماء والتآلف بين أفراد المجتمع، إلى جانب تمكين سكان دبي وزوارها من الاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل.

ويأتي ذلك في إطار مسؤوليات الهيئة المجتمعية ودعمها لحملة «رمضان في دبي» التي تندرج تحت مظلة موسم «الوُلفة»، المبادرة الهادفة إلى توطيد الروابط الأسرية والاحتفال بالمناسبات المجتمعية والثقافية الإماراتية، بما يسهم في إحياء الموروث الثقافي المحلي، وترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية تعزز مفاهيم التسامح والتعايش واحترام الثقافات.

وستتضمن أجندة الأمسيات، التي ستقام في جميع أصول الهيئة ومرافقها الثقافية والتراثية، سلسلة من الفعاليات والعروض المستلهمة من التراث المحلي، حيث تستضيف الساحة الخارجية لمكتبة الصفا للفنون والتصميم مجموعة من ورش العمل والأنشطة التفاعلية التي تنظمها مكتبات دبي العامة ضمن مبادرة «مدارس الحياة» الهادفة إلى تطوير المهارات الثقافية والحياتية لكل أفراد المجتمع، وتشمل «مساحة الرسم الحر» التي ستتيح للزوار فرصة الاستمتاع بالفن من خلال تشكيل لوحات مستوحاة من أجواء الشهر الفضيل، فيما سيتمكنون من التعبير عن إبداعاتهم الأدبية وتفاعلهم مع شهر الخير والبركة عبر «جدار الخواطر الرمضانية».

أما ورشة «جدار تزيين وتلوين فانوس رمضان» فستفتح المجال أمام رواد المكتبة من العائلات والأطفال لخوض تجربة تلوين قصاصات مستلهمة من فانوس رمضان، إلى جانب مشاركتهم في مغامرة «البحث عن الكنز» الشيقة، وحل الألغاز، والبحث عن الرموز الرمضانية المخبأة في أرجاء المكتبة، والاستمتاع بأجواء الحماس في ركن «ألعاب الطاولة» والمجلس.

وخلال الأمسيات، سيتعرف زوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم على فنون نقش الحناء، وأسرار الخط العربي، وطرق تحضير الماتشا التقليدية، وصناعة العطور ومزج الروائح في أجواء نابضة بالحياة، كما سيكونون على موعد مع برنامج ثقافي وترفيهي متنوع يضم فقرات العزف الموسيقي، والحكواتي، وأداءً كورالياً مستوحى من روح الشهر الفضيل.

كما ستشهد «ليالي رمضان» إقامة «سوق الإبداع»، الهادف إلى دعم الفنانين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب المحلية وتمكينهم من عرض أعمالهم الفنية ومنتجاتهم اليدوية المستلهمة من أجواء رمضان أمام الجمهور.

وسيقدم متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، لزواره فرصة عيش تجارب ثقافية متعددة مستلهمة من «العريش»، والاستمتاع بمجلس الإفطار الرمضاني الذي يتضمن عروض طهي حيّة بإشراف نخبة من الطهاة الإماراتيين، إلى جانب جلسات سرد قصصي تسلط الضوء على قيمة الكرم والضيافة التي يتميز بها المطبخ الإماراتي.

كما يتضمن برنامج المتحف عروضاً حية للحرف اليدوية المستوحاة من النخلة.

في المقابل، سيقدم مركز الجليلة لثقافة الطفل خلال أمسيات «ليالي رمضان» برنامجاً غنياً بورش العمل والأنشطة التفاعلية المستوحاة من روح الشهر الفضيل، والتي ستتيح لزواره فرصة خوض مجموعة من التجارب الإبداعية واستكشاف الفنون الإسلامية، وتعلم نقش الحناء، والتعرف إلى تقنيات الموسيقى، إلى جانب الاطلاع على إبداعات أصحاب المواهب في «سوق الفنانين»، والاستمتاع بالألعاب، وتذوق المأكولات الشعبية، ضمن أجواء دافئة تعكس قيم الوُلفة وركائزها الثلاث المتمثلة في «التأمل والترابط والبركة».