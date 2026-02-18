«أبوظبي للغة العربية» يعزز ثقافة القراءة لدى الطلبة



يواصل برنامج «نادي كلمة للقراءة في المدارس»، في مركز أبوظبي للغة العربية، تنفيذ فعالياته الثقافية والمعرفية لعام 2026، مستهدفاً مضاعفة أعداد طلاب مدارس إمارة أبوظبي المستفيدين من أنشطته، ضمن جهوده لترسيخ ثقافة القراءة بين الطلبة، وتحويلها إلى ممارسة مستدامة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة، التي تواكب إعلان 2026 عاماً للأسرة.



وتستهدف الخطة التشغيلية المرحلية لنادي كلمة للقراءة في المدارس، 40 مدرسة في مدينتي أبوظبي والعين، وتتوسع تدريجياً لتشمل معظم مدارس الإمارة.

ويعد البرنامج أحد الأذرع التنفيذية للحملة المجتمعية للقراءة المستدامة، انطلاقاً من الإيمان بأن القراءة المستدامة تبدأ من المدرسة، وتمتد آثارها إلى الأسرة، وتسهم في بناء بيئة معرفية داعمة للطفل، تعزز ارتباطه باللغة العربية، وتنمي وعيه الثقافي والفكري في سن مبكرة.

ويعكس استمرار البرنامج التزام مركز أبوظبي للغة العربية بدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للقراءة، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات لإعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل، بما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة؛ إذ يعمل النادي من خلال برامجه وأنشطته على تمكين الطلبة من أدوات التفكير النقدي، والحوار البناء، وتعزيز حضور اللغة العربية بوصفها لغة للعلم والإبداع والابتكار.