رمضان في دبي.. «ولفة» ودفء اجتماعي وإبداع

تحفل أجواء رمضان في دبي بالقيم الإيمانية، إضافة إلى الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية، ففي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، تزدان وجهات دبي بالعديد من التجارب الثقافية واللقاءات الاجتماعية، واللحظات المميّزة التي تنسجم مع مبادئ موسم «الوُلفة»، والمتمثلة في التأمل والترابط والبركة.

وتعكس أبرز فعاليات هذا الأسبوع، صورةً مميزةً عن الأجواء الرمضانية في الإمارة، من خلال البرامج الثقافية والفنية والإبداعية والاجتماعية، وموائد الإفطار والسحور المشتركة، والأجواء الثقافية، والفعاليات الرياضية، والأنشطة المتنوعة المقامة في جميع أنحاء الإمارة، ما يدعو السكان والزوار للمشاركة والاحتفال بهذه المناسبة.

وتزداد الأحياء والساحات العامة والوجهات والمعالم الثقافية نشاطاً، وتنبض بالحياة بعد الغروب خلال الأسبوع الأول، لتفيض بمشاهد الألفة وكرم الضيافة، من خلال توفير تجارب مستوحاة من شهر رمضان المبارك، فيما تتواصل الفعاليات الترفيهية في مختلف أنحاء المدينة، لتكمل المشهد، وتثري أجواء الموسم.

وتضم البرامج الرمضانية المتميزة في الإمارة، باقة متنوعة من الفعاليات والمهرجانات.

ومن بينها: مهرجان شارع المأكولات في رمضان، والذي يعود في نسخته الرابعة المرتقبة، ليحوّل منطقة «الشيخ حمدان كولوني»، إلى مركز حيوي لتجارب المأكولات في المساء.

إذ يحتفي المهرجان بالنكهات المتنوعة والغنيّة في المنطقة، ويركّز بشكل خاص على فنون الطهي من جنوب الهند وآسيا، حيث تشارك فيه مجموعة مخصصة، تضم أكثر من 100 مطعم في منطقتين مترابطتين، وهما فليفور لين وكوليناري كروسرودز.

وتتكامل أشهى المأكولات مع الفعاليات العائلية والعروض الحية والجلسات الرمضانية المشتركة. وذلك من 19 فبراير إلى 18 مارس، يومياً، بعد الإفطار، حتى الساعة الـ 2 بعد منتصف الليل.

ويمثل حيّ رمضان في مدينة إكسبو دبي، احتفالية مجتمعية عائلية، تُقام تحت قبة الوصل، تتميز بمزيج فريد من الحكايات الثقافية، والأنشطة التفاعلية، والزينة التراثية، وموائد الإفطار المشتركة. ويقام من 22 فبراير إلى 17 مارس، في مدينة إكسبو دبي (قبة الوصل).

ويدعو مجلس جميرا أبراج الإمارات الرمضاني الزوّار للاستمتاع بسهرة راقية مصممة بعناية، تعكس كرم الضيافة الإماراتية في أبهى صورها.

وتعود خيمة أساطير الرمضانية إلى منتجع أتلانتس النخلة، لتقدّم للضيوف تجارب الإفطار والسحور المشتركة على نطاقٍ واسع، والمستوحاة من التراث والتقاليد وركائز الألفة والتلاقي.

القرية العالمية

وتقدم القرية العالمية برنامجها الرمضاني الذي يجمع بين الترفيه الثقافي والزينة المستوحاة من أجواء الشهر الفضيل، وتجارب التسوق والمأكولات المتنوعة، وتدعو الزوار للاستمتاع بالجلسات المميزة على طراز الخيم، والعروض الحية، والألعاب التفاعلية، وتشكيلة المأكولات المتنوعة، في أجواء مسائية هادئة، مصممة لتجمع العائلات والأصدقاء على امتداد الشهر الفضيل، وذلك طيلة شهر رمضان المبارك.

كما تحتضن وجهة روفلاين في مركز دبي المالي العالمي، تجارب استثنائية، في الشهر الكريم، لتناول الطعام والأنشطة الترفيهية، وهي تتميز بأجواء غامرة، تثري الحواس، وتمنح الزوار تجربة متكاملة.

ويستضيف مركز مرسيدس-بنز في حي دبي للتصميم، برنامجاً مميزاً من الفعاليات الرمضانية، التي تجمع بين التصميم والثقافة والتأمل، في إطار عصري راقٍ.

ويقدم البرنامج باقة من التجارب المتنوعة، التي تلتقي فيها الفنون والآداب ومختلف أشكال التعبير الإبداعي.

وتستقبل مراكز التسوق الكبرى ووجهات التجزئة في دبي زوارها لفترات أطول في المساء، على امتداد أيام الشهر الفضيل، ما يتيح للعائلات والأفراد فرصة مثالية للتلاقي والتسوق، وقضاء أوقات ممتعة بعد الإفطار.

وتحتضن دبي عرض ستاند أب كوميدي، مباشراً، للفنان أبهيشيك كومار من كولورز لافتر نايتس (21 فبراير)، حيث تمتزج الفكاهة بالموسيقى والتفاعل الحي مع الجمهور، ذلك في أجواء نابضة بالحيوية، تضفي البهجة والترفيه على أمسيات شهر رمضان المبارك في الإمارة.

أغاني المسلسلات

وتستضيف دبي، تجربة موسيقية حية وغامرة، في الشهر الفضيل، تحتفي بأشهر الأغاني والأعمال الموسيقية من المسلسلات التلفزيونية العربية عبر العقود، في 6 و7 مارس.

كما يقام عرض أوركسترالي مباشر، تقدمه أوركسترا الفردوس في 7 مارس، يحتفي بالألحان العربية المميزة. ومن البرامج الأخرى: عرض باليه غابرييل شانيل في 8 مارس.

كما تنظم دبي، فعالية ممشى رمضان الليلي (28 فبراير)، والتي تعد مبادرة مجتمعية، تجمع أفراد الأسرة لاختيار المسار الملائم لهم، وتوفر الاستمتاع بأمسية رمضانية نابضة بالحيوية، تغمرها أجواء التواصل والمرح.