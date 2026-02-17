مركز جمعة الماجد يختتم دورة المكتبات والمعلومات

اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، فعاليات دورته السنوية العشرين لعلم المكتبات والمعلومات، والتي جاءت هذا العام بعنوان: «من الفهرسة اليدوية إلى الأنظمة الذكية: مستقبل المعالجة الفنية لأوعية المعلومات الورقية والإلكترونية»، وذلك بمشاركة 45 متدرباً ومتدربة من مؤسسات حكومية وخاصة في الدولة.

وشهدت الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الجهات، من بينها مدارس الدولة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة الشارقة، وجامعة الإمارات، والأرشيف والمكتبة الوطنية، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

قدّم الدورة نخبة من المختصين العاملين في المركز، بإشراف رياض طاهر رضوان، رئيس قسم المعالجة الفنية والمكتبات، واستمرت خمسة أيام، وشهدت تفاعلاً متميزاً من المشاركين.

وركّزت على عدد من المحاور المتخصصة، شملت بناء وتنمية المقتنيات، والإهداء والتبادل، وإدارة الدوريات في المكتبات العامة، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والإجراءات الفنية لأوعية المعلومات الورقية والرقمية، بما في ذلك الفهرسة والتصنيف والتحليل الموضوعي، فضلاً عن تقييم الأداء في المكتبات ومراكز المعلومات.