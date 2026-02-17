فتح باب الترشح لمنحة موقع الفاية «البحثية طويلة المدى»

أعلنت حكومة الشارقة، تحت إشراف هيئة الشارقة للآثار، عن فتح باب الترشح لـ«المنحة البحثية طويلة المدى»، داعية فرقاً بحثية دولية لقيادة مشروع علمي يمتد على مدى ثلاثة أعوام لدراسة البيئات القديمة وأنماط الاستيطان البشري في عصور ما قبل التاريخ ضمن موقع «الفاية» المُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وتعد المنحة الركيزة العلمية الأساسية ضمن «منحة الفاية للبحوث»، وهي مبادرة علمية بقيمة إجمالية تبلغ مليوني درهم، أطلقتها حكومة الشارقة وتُدار من قبل هيئة الشارقة للآثار بالتنسيق مع اللجنة العلمية لموقع الفاية للتراث العالمي.

تستقبل طلبات الترشح للمنحة البحثية طويلة المدى باللغة الإنجليزية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي:

https://jebelfaya.ae/faya-research-grant/ وذلك حتى 31 مارس المقبل.

وقال عيسى يوسف، مدير عام هيئة الشارقة للآثار ورئيس اللجنة العلمية لمنحة الفاية للبحوث: «إن إدراج الفاية على قائمة التراث العالمي يضعنا أمام مسؤولية واضحة تتمثل في استدامة البحث العلمي الذي يستند إليه الاعتراف بقيمة الموقع عالمياً.

وقد صُممت المنحة البحثية طويلة المدى لدعم العمل العلمي المنهجي على مدى عدة أعوام».