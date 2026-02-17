«أضواء الشارقة» يختتم فعاليات نسخته الـ15



اختتم مهرجان أضواء الشارقة، أول من أمس، فعاليات نسخته الخامسة عشرة تحت شعار «أضواء تعكس حكايتنا» التي نظمتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.



وشهد المهرجان إقبالاً جماهيرياً وإعلامياً واسعاً، وشكّل حدثاً فنياً وثقافياً عالمياً جذب الزوار من داخل الدولة وخارجها.

وعلى مدى 13 يوماً وفر الحدث منصة إبداعية استثنائية استعرض خلالها الفنانون العالميون أحدث ابتكاراتهم.



وشهد حفل الختام الذي أقيم في بيت الحكمة حضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة الراعية والداعمة للمهرجان، إلى جانب اللجان المنظمة والمتطوعين، وبمشاركة نخبة من ممثلي مختلف وسائل الإعلام.



وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إن مهرجان أضواء الشارقة 2026 يعكس نجاح استراتيجيتنا في ترسيخ إمارة الشارقة منصة عالمية للفنون والابتكار الثقافي مجسداً رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.