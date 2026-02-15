الفنان الكويتي عبد العزيز الضويحي يطرب جمهور مهرجان الفرجان

نظمت مؤسسة «فرجان دبي» أمسية غنائية أحياها الفنان الكويتي عبدالعزيز الضويحي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الفرجان المقام في حديقة مشرف الوطنية، والذي تختتم فعالياته اليوم، في أجواء احتفالية مميزة جمعت العائلات والزوار من مختلف أنحاء الإمارة.

وأقيم الحفل في إطار فعاليات أسبوع «الإمارات والكويت إخوة للأبد»، الذي يحتفي بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، ويعكس عمق الروابط التاريخية والاجتماعية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وشهدت الأمسية مشاركة واسعة من الجمهور الذي حرص على الحضور والتفاعل مع الأغاني التي قدمها الفنان الكويتي الكبير، حيث رافقه الحضور بالغناء والتصفيق في أجواء اتسمت بالحماس والبهجة. وقدم الضويحي خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه التي لاقت صدى كبيراً لدى الجمهور.

وأكدت علياء الشملان، مدير «فرجان دبي»، أن استضافة الفنان عبدالعزيز الضويحي تمثل إضافة نوعية لبرنامج مهرجان الفرجان، مشيرة إلى أن حضوره يعكس حرص المؤسسة على استقطاب نجوم الفن الخليجي الذين يحظون بقاعدة جماهيرية واسعة، بما يسهم في إثراء التجربة الترفيهية لزوار المهرجان.

وأضافت أن هذه الأمسية جاءت احتفاءً بالعلاقات الإماراتية الكويتية ضمن فعاليات أسبوع «الإمارات والكويت إخوة للأبد»، في تجسيد عملي لعمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين، وترجمة لقيم المحبة والتقارب بين الشعبين الشقيقين من خلال الفنون والثقافة.

وأوضحت أن مهرجان الفرجان يواصل ترسيخ مكانته منصة مجتمعية وترفيهية تجمع أهل دبي في مكان واحد، وتوفر لهم تجارب متنوعة تلبي اهتمامات جميع أفراد الأسرة، مؤكدة أن المؤسسة مستمرة في تقديم فعاليات نوعية تعزز الترابط المجتمعي وتثري المشهد الثقافي والترفيهي في الإمارة.