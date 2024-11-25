«منصة للتوزيع» تستعرض ثراء القصص والثقافة الإماراتية

تواكب شركة «منصة للتوزيع» الاحتفاء بالقوة التحويلية للكلمة المكتوبة الذي تشهده الإمارات والمنطقة، حيث شاركت في النسخة 15 من مهرجان العين للكتاب الذي نظّمه مركز أبوظبي للغة العربية في الفترة ما بين 17 و23 نوفمبر الجاري، فضلاً عن مشاركتها في معرض الكويت الدولي للكتاب الذي انطلق في 20 نوفمبر ويستمر حتى الثلاثين منه.

وتأتي مشاركة منصة في هذين الحدثين المرموقين في إطار جهودها لدعم الناشرين الإماراتيين والعرب، وتسويق إصداراتهم عبر منافذ ثقافية متنوعة، فضلاً عن تقديم قيمة مضافة للقرّاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت. ومن خلال هذه المشاركات تؤكد الشركة التزامها ببناء الجسور الثقافية ونشر الإرث الأدبي لدولة الإمارات، فضلاً عن إثراء ثقافة القراءة وإيصال المحتوى العربي إلى أوسع شريحة ممكنة من القرّاء.

وضمن أجواء نابضة بالإبداع الفكري في استاد هزاع بن زايد، عرضت شركة منصة في مهرجان العين للكتاب 1186 عنواناً مختاراً تشمل أنواعاً وموضوعات غنية من الكتب الإماراتية، ممثّلةً 65 ناشراً محلياً؛ لتقدم 4226 كتاباً سلّطت عبرها الضوء على ثراء المواهب الأدبية الإماراتية والعربية وربطت القرّاء بالسرديات المتنوعة لدولة الإمارات.

وبالتزامن مع مشاركتها في المهرجان، تحمل «منصة» كنوز القصص الإماراتية والعربية إلى معرض الكويت الدولي للكتاب، أحد أبرز التجمعات الأدبية في العالم العربي، حيث تقدم لجمهور القرّاء في الكويت 3772 كتاباً تضم 753 عنواناً من أحدث إصدارات 68 ناشراً إماراتياً تعكس عبرها غنى النسيج الثقافي لدولة الإمارات.

وأعرب راشد الكوس، مدير عام شركة منصة للتوزيع، عن اعتزاز «منصة» بالمشاركة في هذين الحدثين الثقافيين المهمَّين، مؤكداً التزام الشركة في دعم الناشرين والكتّاب الإماراتيين والعرب وتعزيز حضورهم على منصات بيع وتوزيع الكتب الرئيسية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقال: «نؤمن أن الكلمة المكتوبة هي من أقوى الأدوات لربط الثقافات وإلهام العقول. ومن خلال هذه الأحداث الثقافية، لا نستعرض ثراء الأدب الإماراتي والعربي أمام جمهور أوسع وحسب، بل نساعد القرّاء على اكتشاف شغفهم، ونسهم في تعزيز حب القراءة في نفوسهم. إننا نعمل مع ناشرينا وكتّابنا لتمكينهم من النجاح والمنافسة في الإمارات والمنطقة والعالم الأوسع».