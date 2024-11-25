«تنوير» يعزف سيمفونية الإبداع والطبيعة

شهد اليوم الثاني من «مهرجان تنوير» برنامجاً حافلاً من العروض الموسيقية والأدائية وورش العمل التفاعلية والفقرات الفنية، في صحراء مليحة، حيث أخذ زواره في رحلة من المتعة والفن والإبداع، أعادهم فيها إلى جماليات التأمل في الصحراء والسهر على أنغام الموسيقى بين الكثبان الرملية.

وتصدر عرض «رحلة النور» فعاليات اليوم الثاني حيث جمع فنانين من مختلف أنحاء العالم مع الفنان كمال مسلّم. وضم العرض أصواتاً ساحرة لكل من ليزا جيرارد، لورا كوتلر، رشا رزق، وأنجانا راجاجوبالان، إلى جانب غلين فيليز على الإيقاع، ومايك ديل فيرو على البيانو، ودويكي دارماوان على آلات المزج، ومارك ميرالتا على الطبول، ودانييلي كابوتشي على العزف المزدوج باس. وقدم المهرجان باقة متنوعة من العروض والتجارب المبهرة الأخرى.