ختام احتفالات «حق الليلة» في دبي بمشاركة واسعة من العائلات والأطفال

اختتمت احتفالات «حق الليلة» في دبي هذا الأسبوع، والتي شهدت مشاركة واسعة في برنامجها الشامل من الأنشطة المجتمعية والثقافية والترفيهية في وجهات كثيرة، لتستهل فعاليات موسم «الولفة» مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأقيمت احتفالات «حق الليلة» في مختلف أنحاء دبي، لتجمع المقيمين في الإمارة وزوارها في لحظات مشتركة، تجسد قيم الكرم والمشاركة والألفة، وتنوعت فعاليات البرنامج بين التجارب التراثية والتجمعات المحلية والأنشطة في أبرز الوجهات السياحية، لتجسد الطابع المتجدد لهذه المناسبة، وتناقلها المستمر عبر الأجيال.

وشهدت الفعاليات إقبالاً عالياً ومشاركة واسعة من العائلات والأطفال والمجتمعات المحلية، حيث أكد التفاعل الكبير خصوصية وأهمية «حق الليلة» باعتبارها مناسبة ثقافية جامعة، تجسد معاني التواصل والمشاركة، وتهيئ الأجواء لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأسهمت الفعاليات الرئيسية، التي كانت على امتداد أرجاء دبي في تقديم تجارب عصرية ومتنوعة مستوحاة من الطابع التقليدي للمناسبة، مع الحفاظ على أصالتها الثقافية.

واستضاف دبي هيلز مول واحداً من أشهر احتفالات الموسم، حيث قدم ضمن إحدى أبرز وجهات التسوق تجربة تفاعلية مخصصة للأطفال، تحاكي جولات الصغار، الذين يجوبون الأحياء، ويطرقون أبواب المنازل، كما أطلقت المؤسسات الثقافية، وفي مقدمتها هيئة الثقافة والفنون في دبي، مجموعة من البرامج التي تعكس الأجواء الاجتماعية في الأحياء، بما يشمل المسارات التراثية وورش العمل والأنشطة الإبداعية، المصممة لتعريف الأطفال بمعنى هذه المناسبة والتقاليد المرتبطة بها.

وأقامت بلدية دبي مجموعة من الأنشطة في المساحات العامة والمراكز المجتمعية في جميع أنحاء الإمارة، لتضفي على الحياة اليومية في الأحياء الطابع المميز لـ«حق الليلة»، وتضمن استمتاع شرائح واسعة من الزوار بالأجواء الاحتفالية للمناسبة.

وقدم متحف المستقبل برنامجاً ثقافياً تفاعلياً، يجمع بين السرد القصصي والأنشطة العملية، بينما أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية مبادرة تصميم مخصصة للطلاب، بالتعاون مع شركة باتشي، لتمنح الشباب فرصة المشاركة المباشرة في الأنشطة الثقافية لسرد القصص، من خلال أدوات التعبير الإبداعي المعاصرة، كما تم تنظيم أكثر من 45 فعالية في وجهات البيع بالتجزئة والأماكن الثقافية والمراكز المجتمعية، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من القطاعين العام والخاص كجزء من برنامج موسم «الولفة» الأوسع.

وأشارت منى فيصل القرق، المدير التنفيذي لقطاع المتاحف والتراث في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، إلى حرص الهيئة على نشر الوعي بأهمية مناسبة «حق الليلة» ومكانتها في المجتمع الإماراتي، وذلك في سياق التزاماتها الهادفة إلى تعزيز التواصل المجتمعي، وتعريف الأجيال القادمة بالعادات والتقاليد المحلية، وتعميق شعور الانتماء لديهم.

وقالت: «تمثل «حق الليلة» تقليداً إماراتياً أصيلاً، يسهم في إبراز جوهر ثقافتنا المحلية وأصالة قيمنا المجتمعية، التي تعبر عن الكرم والمحبة والتسامح، كما تعكس اعتزازنا بهويتنا الوطنية.

وتسعى «دبي للثقافة» سنوياً إلى الاحتفاء بهذه المناسبة عبر سلسلة من المبادرات والبرامج، التي تنظمها في مرافقها وأصولها التراثية والثقافية، بهدف التعريف بـتفاصيل «حق الليلة» ودلالاتها وجمالياتها، وإبراز رمزيتها في الذاكرة الإماراتية وما تحمله من قيمة تراثية وثقافية مهمة، إلى جانب تسليط الضوء على دورها في نشر التآلف والمحبة بين أفراد المجتمع، بما يسهم في توطيد علاقة الأجيال القادمة بالتراث المحلي، ويرسخ الهوية الوطنية في نفوسهم».

ومن جانبه قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «حظيت مناسبة «حق الليلة» هذا العام بحضور لافت وتفاعل مميز، مدعومة بتجارب استثنائية، قدمتها نخبة من أبرز الوجهات في مختلف أنحاء دبي، وأبرز برنامج هذا العام أهمية الأنشطة البسيطة في تعزيز الروابط الاجتماعية الحقيقية، لا سيما لدى فئة الشباب، فيما عكس الإقبال والتفاعل الكبيران على الفعاليات تقدير المجتمع الإماراتي للتقاليد الأصيلة، التي تجمع الناس، وتمهد الأجواء لاستقبال شهر رمضان المبارك».

ومع اختتام احتفالات «حق الليلة» ينتقل موسم «الولفة» إلى محطته التالية، حيث تستعد دبي لاستقبال شهر رمضان المبارك عبر برنامج متكامل، يضم مجموعة من الأنشطة الثقافية والمجتمعية والفعاليات الشاملة، المرتكزة على قيم التأمل، والترابط، والمسؤولية المشتركة.