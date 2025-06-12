ورشة عمل تثري خبرات الكوادر الوطنية في ميدان صون التراث

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، النسخة السابعة من ورشة العمل الخاصة ببناء القدرات 2025، وهي مبادرة محورية تم تنظيمها في إطار التعاون المستمر مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وعُقدت تحت عنوان «التقارير الدورية».

ضمت الورشة التي جرت فعالياتها خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو الماضي، مجموعة من الباحثين من القطاع الثقافي، والممارسين، والخبراء، والمهتمين بحماية التراث الثقافي غير المادي من مختلف إدارات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. وهدفت الورشة إلى تعزيز القدرات الوطنية في إعداد نوعين من التقارير الدورية: التقرير الدوري حول تنفيذ اتفاقية عام 2003 والعناصر المدرجة في القائمة التمثيلية، والتقرير الدوري حول العناصر المدرجة في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل.