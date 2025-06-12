النفايات البلاستيكية وقود هيدروجيني

طوّر فريق بحثي كوري من معهد العلوم الأساسية تقنية مبتكرة لإنتاج الهيدروجين النظيف من نفايات البلاستيك باستخدام الضوء والماء فقط، دون أي مصدر طاقة إضافي.

وتمكّن الفريق، وفق الدراسة المنشورة في مجلة «نيتشر نانو تكنولوجي»، من تطوير نظام تحفيز ضوئي يعتمد على لفّ المحفز داخل مادة هلامية (هيدروجيل) تطفو على سطح الماء وتحافظ على فعالية المحفز في ظروف قاسية.

وتوفر التقنية الكورية بديلاً نظيفاً ومستقراً، حيث تقوم بتحليل عبوات البلاستيك، إلى مواد مفيدة مثل حمض التيريفثاليك والإيثيلين جلايكول، مع إطلاق الهيدروجين النقي. واختبر الجهاز في الهواء الطلق باستخدام جهاز بمساحة متر مربع واحد، حيث نجح في إنتاج الهيدروجين من مياه تحتوي على نفايات بلاستيكية مذابة.

ويذكر أن إنتاج الهيدروجين من نفايات البلاستيك هو عملية تهدف إلى الاستفادة من النفايات البلاستيكية كمصدر للطاقة. يمكن تحقيق ذلك من خلال عدة طرق، مثل التحلل الحراري والبلازما الباردة. وهذه الطرق تتيح تحويل البلاستيك إلى وقود نظيف، مثل الهيدروجين، مع تقليل النفايات وتحسين الاستدامة البيئية.