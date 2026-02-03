إصدارات مكتبة محمد بن راشد في «القاهرة للكتاب».. منارات معرفية



في مشاركتها الأولى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، الذي يختتم فعالياته اليوم (3 فبراير) نجحت مكتبة محمد بن راشد في جذب اهتمام واسع من الزوار، من خلال استعراض مجموعة من أحدث إصداراتها ضمن مشروع الذراع المؤسسي للنشر والترجمة إلى اللغة العربية، والذي أطلق على هامش فعاليات الدورة الثانية لقمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2025.



ويشكل الذراع المؤسسي للنشر والترجمة، خطوة نوعية نحو ترسيخ دور المكتبة كمؤسسة فاعلة في إنتاج المعرفة ونشرها، وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي العربي والدولي، إلى جانب تعزيز المحتوى العربي، من الترجمة من مختلف اللغات العالمية إلى اللغة العربية.



وخلال معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، برزت منصة مكتبة محمد بن راشد كمركز للمعرفة والابتكار الثقافي، حيث قدمت تشكيلة متنوعة من الكتب التي تعكس رؤيتها في تمكين المعرفة وتعزيز التبادل الثقافي، والتي استقطبت اهتمامات العديد من زوار المنصة.



وشهدت منصة مكتبة محمد بن راشد، خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالاً واسعاً من الزوار من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية، الذين اطلعوا على الإصدارات وتفاعلوا مع المبادرات الثقافية واللقاءات الفكرية، بما في ذلك مبادرة «عالم بلغتك» والبرامج الحوارية المتنوعة.

كما وفرت المشاركة للمكتبة فرصة لتعزيز شبكة الشراكات الثقافية والمعرفية، والتواصل مع دور نشر ومؤسسات عربية ودولية، ما أسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في نشر المعرفة وتعزيز القراءة.