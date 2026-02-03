سلطان بن أحمد يشهد افتتاح «القمة البيئية» في «إكسبوجر»

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، افتتاح القمة البيئية الخامسة التي تقام تحت شعار «معاناة المياه»، ضمن فعاليات المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» في نسخته العاشرة، وذلك في منطقة الجادة.

حضر افتتاح القمة، إلى جانب سمو نائب حاكم الشارقة، الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، والشيخ عبدالعزيز بن علي النعيمي، المستشار البيئي لحكومة عجمان، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ورزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة للبيئة «بيئة»، وعلي سالم المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين والمصورين وعلماء البيئة.

وألقت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك كلمة أكدت فيها أن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» أصبح منارة جعلت من الشارقة عاصمة للصورة والوعي الإنساني، برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي رسّخ الإيمان بدور الفنون بوصفها خط الدفاع الأول عن القيم المجتمعية والبيئة الطبيعية الإماراتية. وأشارت معاليها إلى جهود دولة الإمارات في صون الحياة البحرية.

وأكدت رزان خليفة المبارك أن الشارقة تمتلك تاريخاً ثقافياً طويلاً، وكانت على الدوام المركز الثقافي للإمارات، موضحة أن مهرجان «إكسبوجر» يجسّد إيمان الإمارة بأهمية الثقافة والإبداع.

وأكدت علياء بو غانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في كلمتها أن افتتاح «القمة البيئية» ضمن النسخة العاشرة من «إكسبوجر» يضع قضايا البيئة في صميم السرد البصري، ويوجّه رسالة واضحة حول دور الصورة في صناعة الوعي البيئي.