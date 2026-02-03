« جائزة العويس الثقافية» تفتح باب الترشح للدورة الـ 20



أعلنت جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية عن فتح باب الترشح للدورة العشرين (2026 ـ 2027)، ويستمر استقبال الترشيحات حتى 1 أغسطس المقبل. وتعد جائزة سلطان بن علي العويس التي أسسها الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس عام 1987 جائزة مستقلة ومحايدة لا تخضع في معايير منحها إلا إلى الجانب الإبداعي دون النظر إلى الاتجاهات السياسية أو المعتقدات الفكرية للمرشحين، كما لا تميز بين لون أو دين أو جنس.

وتهدف الجائزة ـ التي تبلغ قيمتها الإجمالية 750 ألف دولار أمريكي بواقع 150 ألف دولار في كل حقل ـ إلى تشجيع وتكريم الأدباء والكُتاب والمفكرين والعلماء العرب، اعتزازاً بدورهم في النهوض الفكري والعلمي في مجالات الثقافة والأدب والعلم في الوطن العربي.

وتنقسم الجائزة إلى 5 حقول هي: الشعر، القصة والرواية والمسرحية، الدراسات الأدبية والنقد، الدراسات الإنسانية والمستقبلية، بالإضافة إلى جائزة الإنجاز، حيث تخضع الحقول الأربعة الأولى للتحكيم، فيما لا تخضع جائزة الإنجاز لمعايير التحكيم، حيث يتم من قبل مجلس أمناء المؤسسة اختيار شخصية ثقافية، أو علمية أو عامة أو مؤسسة تركت بصمة وأثراً في الحياة الثقافية.

وتعمل المؤسسة حالياً على إرسال استمارات الترشيح إلى معظم الجامعات العربية والمؤسسات والروابط والاتحادات والأسر الأدبية والثقافية ودور النشر، كما يمكن الحصول عليها بزيارة الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت عبر الرابط: (www.alowais.com).