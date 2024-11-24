عبدالعزيز المسلم يبحر في «أدب الرحلة»



استضافت جامعة الإمارات في مدينة العين، ندوة ثقافية بعنوان «أدب الرحلة في الإمارات بين الشعر والنثر»، أضاءت على كتاب «مدونة مسافر»، للباحث الإماراتي د.عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، الذي أثبت من خلاله أن أدب الرحلة ليس مجرد توثيق للمسافات، بل نافذة لاكتشاف الذات والآخر.

واستهلت الندوة بكلمة ألقاها د.شعبان بدير، الناقد والأكاديمي، الذي استعرض الدور التاريخي لأدب الرحلة كأحد أعرق الأجناس الأدبية، مؤكداً أنه يعكس التفاعل الثقافي بين الشعوب ويثري المكتبات بتجارب ملهمة، مشيداً بإسهامات الدكتور المسلم، واصفاً أعماله بأنها «مدونة مسافر»، و«مدائن الريح».

في حديثه، أبحر الدكتور عبدالعزيز المسلم في أبعاد تجربته الشخصية مع السفر والكتابة، مشيراً إلى أن الرحلات ليست مجرد انتقال بين الأماكن، بل تجربة تفيض بالمشاعر والمعرفة، قائلاً: «السفر يشبه كتاباً مفتوحاً، يخطُّ الإنسان فصوله في أثناء اكتشافه عوالم جديدة».