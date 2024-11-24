«أقلام إماراتية» تستحضر إسهامات الأدباء

احتضنت جامعة الإمارات، في إطار البرنامج الثقافي لمهرجان العين للكتاب 2024، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، جلسة حوارية بعنوان «أقلام إماراتية»، شهدت مشاركة عدد من الطلبة، الذين تناولوا إسهامات الأدباء والشعراء الإماراتيين في إثراء الساحة الأدبية المحلية.

وأكدت مديرة الجلسة الدكتورة نورة خليل، عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة، أهمية تشجيع الشباب على القراءة والاهتمام بالإنتاج الأدبي المحلي.

وتحدث الطالب محمد العلوي عن معالي محمد أحمد المر، مستعرضاً دوره في تطوير قطاع الثقافة والمعرفة في دولة الإمارات، وإسهاماته المتعددة، مثل تأسيس مجلة «حروف عربية»، و«ندوة الثقافة والعلوم»، إلى جانب رئاسته سابقاً المجلس الوطني الاتحادي، وحالياً لمجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم. كما استعرض بعضاً من مؤلفاته التي امتازت بسهولتها اللغوية وقربها من المجتمع، مثل «مكان في القلب»، و«كلام الناس».

وقدمت الطالبة ظبية الكتبي عرضاً عن الشاعر ربيع بن ياقوت، موضحة أنه تناول في قصائده قضايا اجتماعية مهمة، مثل غلاء المعيشة والتغيرات الثقافية، إضافة إلى احتفائه بتراث دولة الإمارات من خلال قصائده عن البر والبحر وحب الوطن، كما ألقت بعض الأبيات المختارة التي لاقت إعجاب الحضور.

وقدمت الطالبة ظبية الكتبي عرضاً عن الشاعر ربيع بن ياقوت، موضحة أنه تناول في قصائده قضايا اجتماعية مهمة، مثل غلاء المعيشة والتغيرات الثقافية، إضافة إلى احتفائه بتراث دولة الإمارات من خلال قصائده عن البر والبحر وحب الوطن، كما ألقت بعض الأبيات المختارة التي لاقت إعجاب الحضور.

واختتمت الطالبة والكاتبة سارة الشنقيطي الجلسة بعرض تجربتها في الكتابة والتأليف، مشيرة إلى تأثير دراستها للغة العربية وآدابها في أسلوبها الأدبي. وتحدثت عن كتابها الأول «العبور على متن القلوب»، وهو مجموعة قصصية تتمحور حول شخصيات تفقد شيئاً ثميناً، وفي خضم بحثها عنها تجد الحكمة. واختتمت الجلسة بتفاعل كبير بين الحضور والمتحدثين، وسط إشادة بأهمية مثل هذه الفعاليات لتعزيز ارتباط الأجيال الشابة بالإنتاج الأدبي الإماراتي والمحافظة على الهوية الثقافية.