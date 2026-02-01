52 عملاً لـ 31 طالباً في معرض «ماضٍ من هنا» بالشارقة



افتتح اليوم بمركز مرايا للفنون في الشارقة معرض «ماضٍ من هنا» بإشراف مؤسسة بارجيل للفنون، ويضم 52 عملاً فنياً نفذه 31 طالباً من طلبة الجامعة الأمريكية بالشارقة.



يتناول المعرض فكرة تشكّل الذاكرة وتفككها وتحولها عبر التجربة، ويركز على آثار التاريخين الشخصي والجماعي، متتبعاً كيف تتجلّى الذاكرة والاقتلاع والحنين وتطلعات المستقبل عبر الممارسات الفنية.



حضر الافتتاح الشيخ سلطان بن سعود القاسمي، مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، إلى جانب الطلبة وعدد من الزوار.



وقال الشيخ سلطان بن سعود القاسمي إن المعرض يكشف عن الإمكانات الكبيرة التي تتكشف حين يُمنح الطلاب الثقة للقيادة، وحين تُعامل المجموعة الفنية كمساحة للبحث والحوار، لا كنقطة وصول نهائية.



من جانبها ذكرت سهيلة طقش، أكاديمية في الجامعة الأمريكية بالشارقة، أن الأعمال المشاركة في المعرض تعود لطلبة من خلفيات أكاديمية متنوعة، وشملت العمارة وتصميم الوسائط المتعددة والاتصال البصري والصحافة وإدارة الأعمال، حيث حمل كل منهم منظوره الخاص، وعلى مدار الفصل الدراسي استكشفوا وناقشوا دور الفن في تشكيل السرديات الجماعية، وأجروا أبحاثاً أصلية من خلال التفاعل مع أعمال مجموعة بارجيل، وإجراء مقابلات مع الفنانين وعائلاتهم.