انطلاق فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العين التراثي

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، انطلقت فعاليات الدورة الأولى من «مهرجان العين التراثي»، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث في أرض المعارض بمدينة العين، تحت شعار «حكايات من تراثنا»، ويستمر حتى 9 فبراير الجاري.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار تعزيز جهود صون التراث الوطني الإماراتي وترسيخ حضوره في المجتمع، إلى جانب إبراز مكانة مدينة العين بوصفها حاضنة للتراث ووجهة ثقافية وسياحية تستقطب الزوار من داخل الدولة وخارجها، من خلال فعاليات نوعية تعكس عمقها التاريخي والحضاري.

كما يسهم المهرجان في تعزيز وإبراز القواسم المشتركة والتنوع الثقافي في المنطقة العربية، عبر مشاركات خليجية وعربية واسعة تسهم في توثيق الروابط الثقافية بين الشعوب.

وشهد اليوم الأول للمهرجان انطلاق عدد من المسابقات التراثية والفنية المتنوعة، حيث تم تسلم مشاركات مسابقة نخبة العين في مزاينة التمور التي رصدت لها جوائز بقيمة 630 ألف درهم لعشرة فائزين، ومشاركات مسابقة تغليف التمور «بدون إضافات»، ومسابقة عسل السدر، وستعلن نتائج المسابقات مساء الأحد.

كما انطلقت مسابقة الرسم الحي التي يأتي تنظيمها بمشاركة واسعة من الفنانين التشكيليين المحترفين والهواة، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية الفنون البصرية والتشكيلية بوصفها من روافد التعبير عن الهوية الثقافية والتراثية للمجتمع، وتقام ضمن جناح «المعرض الفني» في المهرجان الذي يضم أيضاً مشاركات مسابقة التصوير الفوتوغرافي.