دبي تحتفي بـ«حق الليلة» بتجارب ثقافية تعكس قيم المجتمع

في إطار فعاليات «حق الليلة» في دبي تستضيف مجموعة من المؤسسات الثقافية والمعالم والوجهات الترفيهية في مختلف أنحاء الإمارة باقة واسعة من التجارب المخصصة للعائلات والأطفال، تتيح للأجيال الشابة التفاعل مع التقاليد الإماراتية الأصيلة، وتعزز روح المشاركة والارتباط المجتمعي.

ويستضيف متحف الشندغة مسار «حق الليلة» حتى 6 فبراير الجاري، وهو تجربة ثقافية عائلية، تعيد إحياء أجواء الاحتفال التقليدي، الذي كان يقام من منزل إلى آخر. وتدعى العائلات والأطفال لاتباع مسار إرشادي في أرجاء الحي التاريخي، وجمع الحلويات، والتفاعل مع السرد القصصي، الذي يعكس روح العطاء والترابط المجتمعي والتواصل بين الأجيال، الذي يميز هذه المناسبة. وينظم مركز الجليلة لثقافة الطفل اليوم ورشة عمل تفاعلية حول «حق الليلة»، ما يتيح للأطفال التعرف إلى التقاليد الإماراتية، من خلال أنشطة إبداعية عملية.

ويحتفي متحف المستقبل بـ«حق الليلة» اليوم، وبعد غدٍ ، ضمن تجربة ثقافية عائلية، تعيد تقديم الاحتفالات التراثية في إطار معاصر. ويقدم برنامج المتحف أنشطة تفاعلية وسرداً قصصياً ولحظات مشتركة، تعكس قيم العطاء والمشاركة والترابط المجتمعي.

ويتزين دبي مول بـاحتفالات «حق الليلة» في مختلف أرجائه، حيث يحيي التقاليد العريقة بأجواء عصرية داخل وجهة عامة، وتشمل الفعاليات أنشطة عائلية، وأخرى ثقافية وتوزيع الحلويات في مواقع رئيسية داخل المول، لتقديم تجربة سهلة الوصول للأطفال والعائلات.

وتنطلق احتفالات حق الليلة في دبي هيلز مول غداً وبعد غدٍ، ضمن أجواء ثقافية مميزة، تسلط الضوء على التراث الإماراتي والقيم المشتركة. وتقدم الفعالية تجربة عائلية متكاملة، تستحضر هذا التقليد الأصيل بلمسة عصرية.

وتستقبل الفعالية الجمهور مجاناً، وتأتي بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع دبي هيلز مول. ويمكن للسكان والزوار التفاعل مع التقاليد الإماراتية، من خلال برامج هادفة وشاملة، مستمدة من الأصالة الثقافية المتجذرة في المجتمع الإماراتي.

وتمتد الفعاليات على مدار يومين في دبي هيلز مول، من 10:00 صباحاً حتى 11:00 مساء، وتتضمن جولات سياحية للأطفال، بإشراف دليل متخصص يومياً من 10:00 صباحاً حتى 7:00 مساء.

ويشارك الأطفال، مرتدين الأزياء الإماراتية التقليدية، في جولات جماعية عبر متاجر التجزئة المشاركة، حيث سيجمعون الحلويات في تجسيد عصري لتقليد جمع الحلوى من المنازل. ويمكن للعائلات الاستمتاع بالأنشطة المسلية في المركز الرئيسي للفعاليات، والذي يضم تركيبات مستوحاة من التراث، وعروضاً منتظمة لشخصيتي مدهش ودانا، بالإضافة إلى لقاء شخصيات فريج، وأنشطة مشتركة على مدار اليوم.

وفي الثالث من فبراير، تشارك الباحثة التراثية الإماراتية، ماما حبيبة، في الفعاليات بين الساعة 11:00 صباحاً و2:00 ظهراً، من خلال رواية القصص والتفاعل مع الجمهور، حيث تبرز مشاركتها أهمية صون التراث غير المادي، ونقل التقاليد إلى الأجيال الشابة.

مراكز التسوق والمتاجر

وتحتفي مجموعة من متاجر التجزئة في مختلف أنحاء دبي بمناسبة «حق الليلة» من خلال باقة من الفعاليات الموجهة للعائلات والأطفال، تجسد روح المناسبة في أجواء المتاجر والأحياء السكنية. وتتضمن هذه الفعاليات أنشطة إبداعية وثقافية ممتعة وتقديم الحلويات الاحتفالية، بما يتيح للأطفال والعائلات الاحتفاء بالتقاليد الإماراتية الأصيلة، والتعرف عليها استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي مسابقة مدرسية، بالتعاون مع متاجر «باتشي»، وتدعو من خلالها طلبة المدارس لتصميم علب تغليف فريدة بإلهام من تقاليد هذه المناسبة وما تحمله من قيم، وتم اعتماد العمل الفني الفائز في إنتاج علب محدودة الإصدار من شوكولاته لـ«حق الليلة»، بما يبرز إبداعات الطلبة، ويسلط الضوء على الأهمية الثقافية للمناسبة.

يحتفي متجر «بوتيك سمرة» في دبي مول ومول الإمارات من اليوم حتى 3 فبراير بفعالية «حق الليلة»، من خلال فعالية إبداعية موجهة للأطفال. وتتيح التجربة للأحبة الصغار المشاركة في أنشطة يدوية بسيطة، والفوز بجوائز احتفالية، ما يمنح العائلات الفرصة للمشاركة بتجارب ثقافية مميزة، تقوم على معاني الكرم والإبداع والاحتفال المشترك.

وتحتفل متاجر سوق دبي الحرة بـ«حق الليلة» من الغد حتى 8 فبراير، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية «حق الليلة»، ومشاركة معانيه مع كل من المسافرين والموظفين وسط تجربة فريدة، مع توزيع هدايا في جميع صالات المطار يومي 3 و4 فبراير، بالإضافة إلى الموسيقى الموسمية الرسمية في المتاجر، وغيرها من عناصر بصرية مميزة، تعكس معاني الكرم والروابط الاجتماعية، ضمن تجربة احتفالية مشتركة.

وتحتفل فروع أنتا في دبي هيلز مول والغرير سنتر بـ«حق الليلة» من بعد غد حتى 8 فبراير، حيث يحصل العملاء عند شراء بعض المنتجات المختارة على كيس احتفالي مليء بالمفاجآت، بما يعكس أجواء المشاركة والفرح خلال الموسم.

وتحتفي علامة «إيبانيما» من الثلاثاء حتى 8 فبراير بمناسبة «حق الليلة» وسط أجواء مليئة بالمرح والبهجة ضمن المتجر. ويحصل المتسوقون على صندوق احتفالي مع مفاجآت صغيرة عند القيام بعمليات شراء محددة، ما يضفي لمسة مرحة على تجربة التسوق، وينشر أجواء البهجة في هذا الموسم المميز.

وتأتي حملة «تسوق، امسح، واربح» للاحتفاء بموسم «الولفة» وبـ«حق الليلة» من الثلاثاء حتى 8 فبراير، وتتيح للمتسوقين المشاركة في سحب رقمي بالتزامن مع أبرز المناسبات الثقافية. وتقام الحملة في المتاجر المشاركة، وتشجع على ممارسات العطاء والمشاركة اليومية عبر تجربة سلسة داخل المتجر بما يحاكي روح الموسم.