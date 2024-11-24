مهرجان أم الإمارات بالعين يحتفي بعيد الاتحاد الـ53



يستقبل مهرجان أم الإمارات العائلات والزوار للاحتفال بعيد الاتحاد الـ53، يومي 1 و2 ديسمبر في ساحة العين، بأجواء احتفالية من الألعاب النارية والحفلات الموسيقية والأنشطة الممتعة، احتفاء بالتاريخ الأصيل والثقافة العريقة والتراث الغني للدولة. وتستمتع العائلات وزوار المهرجان بحفلات موسيقية حية لفنانين من الإمارات والدول العربية، يوم الأحد 1 ديسمبر.



وسيحتفل جميع هؤلاء الفنانين بالتراث الغني لدولة الإمارات ومستقبلها المشرق، ويقدمون عطلة نهاية أسبوع جميلة، حيث تحتفي العائلات وجميع الزوار بروح الاتحاد الخالدة، من خلال الاستمتاع بالكثير من الفعاليات الفريدة، وأشهى المأكولات والمشروبات المحلية والعالمية، وجولات الكرنفالات المبهجة، واكتشاف عالم مذهل من العجائب، وزيارة منطقة التسوق والتذوق التي ترضي جميع الأذواق.