8 ورش تفاعلية لشرطة دبي في «سكة للفنون»

يشارك استديو الصناع، ممثل القيادة العامة لشرطة دبي، للعام الثاني على التوالي ضمن مهرجان سكة للفنون والتصميم 2026، الذي يستمر حتى 1 فبراير، من خلال تقديم 8 ورش فنية تفاعلية تهدف إلى إشراك المجتمع في تجارب إبداعية مستوحاة من الهوية الوطنية والرموز الشرطية، وبأساليب فنية مبسطة تناسب مختلف الفئات العمرية.

وتأتي هذه المشاركة امتداداً لنجاح الاستديو في الدورة السابقة، وتعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الحضور الفاعل في الفعاليات الثقافية والفنية، وتعزيز دور الفن وسيلة للتواصل المجتمعي والتوعية الثقافية، ضمن بيئة تفاعلية تجمع بين الإبداع والمعرفة.

وتتنوع الورش المقدمة بين أنشطة فنية وعملية تشجع على المشاركة والتجربة، وتتيح للزوار من الأطفال والشباب والعائلات التعرف إلى مفاهيم مستلهمة من الذاكرة المؤسسية والهوية الشرطية، بأسلوب معاصر يتماشى مع روح مهرجان سكة للفنون.

وفي سياق متصل، حظي استديو الصناع باعتماد محتواه الإبداعي كمصنف فكري، في خطوة تعكس نضج التجربة الفنية وتحولها إلى محتوى ثقافي مؤسسي معتمد، يُقدَّم ضمن إطار منهجي يضمن حفظ الهوية ويعزز استدامة البرامج الإبداعية وتطويرها. وتؤكد هذه المشاركة مكانة استديو الصناع نموذجاً إبداعياً يمثل القيادة العامة لشرطة دبي في المحافل الثقافية، ويسهم في بناء جسور تواصل فاعلة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع عبر الفن والثقافة.