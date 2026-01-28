مدينة دبي للإعلام.. 25 عاماً من الإبداع في صناعة المحتوى وقيادة مسارات تطوره

تحتفي مدينة دبي للإعلام؛ الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز الشركات والمؤسسات الإعلامية، بمرور 25 عاماً على انطلاق مسيرتها المميزة في تعزيز مشهد الابتكار، ضمن قطاع الإعلام وصناعة المحتوى، ودعم نمو القطاعات الإبداعية في المنطقة.

وتلعب مدينة دبي للإعلام، التي تُعدّ من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، منذ تأسيسها دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للإعلام، ووجهةً رائدةً للاستثمار والابتكار، وملتقىً للعقول المبدعة، وأفضل المواهب من كافة أنحاء العالم.

تأسّست مدينة دبي للإعلام برؤيةٍ ثاقبة لدعم طموحات دبي، لتكون عاصمةً إعلاميةً عربيةً، توفّر بيئة أعمال متخصصة في قطاع الإعلام، وبنية تحتية متطوّرة، تدعمان نمو القطاع وتقدّمه.

وتهدف مدينة دبي للإعلام إلى تعزيز الدور الريادي الذي تلعبه دبي ضمن مشهد الإعلام العالمي، حيث تملك سجلاً حافلاً بالإنجازات التي تدعم مسيرة التحوّل الاقتصادي المنشود. وقد ساهمت بشكل بارز منذ تأسيسها في تعزيز اقتصاد المعرفة، عبر جذب الاستثمارات الاستراتيجية، ومواصلة الإسهام في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للإعلام والإنتاج الإبداعي.

وأكد ماجد السويدي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للاستوديوهات، أنّه بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أضحت مدينة دبي للإعلام وجهةً عالميةً رائدةً للإعلام وصناعة المحتوى.

وتابع: «تواصل مدينة دبي للإعلام اضطلاعها منذ 25 عاماً بدورٍ ريادي في استقطاب نخبة عالمية من أبرز روّاد قطاع الإعلام، ودعم نموّهم على مستوى المنطقة والعالم، ما ساهم بشكل بارز في دفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار».

وأضاف: «نؤكد في مدينة دبي للإعلام، الوجهة الأكبر في المنطقة لأبرز شركات ومؤسسات الإعلام العالمية والإقليمية، التزامنا الراسخ بمواصلة توفير أفضل منظومة إعلامية متكاملة، ومدّها بكلّ المقوّمات والحلول المبتكرة والتقنيات الناشئة، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي».