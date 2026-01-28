«خريطة الفن».. حكايات وألوان المشهد الإبداعي في دبي

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» النسخة الـ 31 من «خريطة الفن»، التي تم إعدادها بالتعاون مع استوديو «ذا جام جار»، وتتضمن عرضاً شاملاً لأبرز المهرجانات والفعاليات والأحداث الثقافية والمعارض الفنية، التي تشهدها دبي والإمارات، ما يعكس حيوية المشهد الإبداعي وتنوعه.

ويأتي الإصدار الجديد في إطار مسؤوليات الهيئة والتزاماتها الهادفة إلى تهيئة مناخات إبداعية مستدامة، وتوفير منصات مبتكرة، تسهم في دعم وتمكين أصحاب المواهب المحلية ورواد الأعمال، وتحفيزهم على إبراز إبداعاتهم والمساهمة في تنمية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ويخصص العدد الجديد مساحة واسعة لموسم دبي الفني، الذي يقام برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ويستمر حتى 26 أبريل، ويجمع تحت مظلته تشكيلة متنوعة من الفعاليات والمهرجانات الفنية والترفيهية، التي تقام في مختلف أنحاء دبي.

ويستكشف الإصدار الجديد تفاصيل المشهد الثقافي المحلي، وما يتميز به من حيوية وتنوع في الأنشطة الفنية، التي تعكس ثراء الحراك الفني في دبي، حيث يضيء على تفاصيل النسخة الـ 20 من معرض «آرت دبي»، التي ستقام خلال أبريل المقبل تحت شعار «المستقبل، الماضي، الحاضر»، ويتناول أبرز محطات المعرض وما شهده من تطور لافت على مدار عقدين، من خلال حوارات نوعية مع دونيا جوتوايس، مديرة معرض «آرت دبي»، وأمل خلف، منسقة قسم «بوابة»، والدكتورة سارة أ. رفقي، منسقة قسم «زمانيات»، ونادين خليل وأولريش شراوث، منسقي قسم «آرت دبي ديجيتال».

ويتميز غلاف العدد الجديد من «خريطة الفن» بصورة الفنان خالد مزينة، أحد أبرز المبدعين في المشهد الثقافي المحلي، حيث تجسد رسوماته التصويرية وأعماله الفنية مراحل نمو وتطور الإمارات عبر الزمن، ويحتفي الإصدار، من خلال قسم «فنانون نحتفي بهم» الجديد، بتجربة الفنانة الدكتورة نجاة مكي، ومعرضها الفردي المقام في «بيت الفن الجديد» في مدينة إكسبو دبي.

ويخصص الإصدار مساحة واسعة للمهرجانات والفعاليات الفنية، التي تشهدها الدولة، ومن أبرزها النسخة الـ 14 من مهرجان سكة للفنون والتصميم، التي تنظمها «دبي للثقافة» في حي الشندغة التاريخي، ومهرجان القوز للفنون، الذي ينظمه السركال أفنيو بدعم وشراكة استراتيجية من «دبي للثقافة» ومنطقة القوز الإبداعية، ويتناول أبرز ملامح معرض «فنون العالم دبي».