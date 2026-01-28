«الزير سالم» على مسرح المجاز تستقطب 4800 مشاهد

استقطبت الملحمة المسرحية «الزير سالم» 4800 مشاهد بمسرح المجاز في الشارقة، والتي عرضت أخيراً لمدة ثلاثة أيام متتالية، أعادت للذاكرة قصة الملحمة التاريخية الشهيرة، لتروي حكاية ثأر أبوليلى المهلهل لأخيه كليب، واستعرضت الصراع بين الخير والشر في حبكة درامية معاصرة، ذات عمق إنساني، بمشاركة نخبة من الفنانين العرب والإماراتيين.

وتقدم فريق عمل المسرحية إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ببالغ الشكر والعرفان على دعمه المتواصل للقطاع المسرحي والفني، وحرص سموه على رعاية الإبداع والمبدعين، لافتين إلى انعكاس هذا الدعم على استدامة الحراك المسرحي والثقافي وتعزيز أهدافه.

وأكد سلوم حداد، مخرج ومشارك في بطولة العمل المسرحي، أن الوقوف على مسرح المجاز في إمارة الشارقة يشكل تجربة مسرحية ثرية وثقافية استثنائية مع حضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، داعم المسرح بوصفه رسالة ثقافية وإنسانية.

ولفت سلوم حداد، الذي أدى دور الزير سالم في المسرحية، إلى مشروع الشارقة الثقافي المتكامل، مشيراً إلى مسرح المجاز الذي احتضن واحدة من أعظم الملاحم العربية برؤية فنية معاصرة تحترم عمق النص وأصالته.

وأكد الفنان عابد فهد، أهمية حضور صاحب السمو حاكم الشارقة، العرض الأول لهذا العمل المسرحي والملحمة التاريخية، الذي كان له أثر كبير في نفوس الفنانين المشاركين، مبيناً أن وجود سموه كان عاملاً محفزاً جعل إيقاع العرض ينبض بالفرح، لا سيما في إمارة الشارقة التي تعتبر بيتاً للفن والفكر والثقافة.

من جهته، أكد الفنان باسم ياخور، أن إمارة الشارقة تشكل تجسيداً للأصالة، وتخلق مساحة للإبداع، إذ جمعت إمارة الثقافة الفنانين في تجربة مسرحية عميقة ومتجذرة انطلقت من قصة تاريخية لها حضورها القوي في وجدان المشاهد العربي، وهي ملحمة الزير سالم، بحضور جمهور واعٍ ومتذوق للفن الأصيل وللسيرة الشعبية، حيث قُدم العمل برؤية أدبية ومسرحية معاصرة.

وعبر الفنان إبراهيم سالم، عن سعادته وفخره بالمشاركة في هذه الملحمة التاريخية، التي حضرها صاحب السمو حاكم الشارقة، الداعم للفن والإبداع والمسرح العربي، مشيراً إلى أن تجربته في العمل المسرحي الذي احتضنه مسرح المجاز يشكل إضافة مهمة لمسيرته الفنية.

وأشار إلى أن النجاح الذي حققه العمل المسرحي هو ثمرة تكامل بين الرؤية الإخراجية والأداء التمثيلي والدعم المؤسسي الذي يضع الفن في مكانته اللائقة. وبدورها أشادت الفنانة أمل محمد، التي جسدت دور الزهراء، باهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة، ودوره الريادي في دعم المسرح والفن، وأعربت عن فخرها وسعادتها بالوقوف على خشبة مسرح المجاز أمام سموه، حيث شكل هذا الحضور من سموه دعماً استثنائياً لها ولفريق العمل، لا سيما في هذه الملحمة والعمل المسرحي الذي يعكس أصالة المسرح العربي وأهميته.