66 عرضاً سينمائياً في «إكسبوجر»

تستعد النسخة العاشرة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، لإطلاق أكبر وأغنى برنامج سينمائي في تاريخ المهرجان، في نقلة نوعية، تضع الفيلم في قلب هوية «إكسبوجر» الثقافية والإبداعية.

وعلى مدى سبعة أيام، يقدم المهرجان، الذي يقام من 29 يناير الجاري إلى 4 فبراير المقبل، في الجادة بالشارقة، تحت شعار «عقد من السرد البصري»، تجربة سينمائية تتضمن حوارات عالمية، و66 عرضاً سينمائياً متنوعاً بين الوثائقي والروائي والتجريبي، إلى جانب تدشين أول سينما خارجية في «إكسبوجر»، كمنصة مفتوحة للسرد البصري والتجربة السينمائية الحية.

ويأتي هذا التوسّع السينمائي، ليرسخ مكانة «إكسبوجر» منصة متكاملة لصناعة الصورة والفيلم معاً، تجمع بين الفن والمعرفة والتدريب والاحتراف.

ويستضيف المهرجان نخبة من صنّاع الأفلام والمنتجين والمخرجين العالميين، في برنامج مكثف من الحوارات والجلسات وورش العمل والعروض والجوائز، يجمع مختلف الخبرات، ويبني جسوراً بين المبدعين والجمهور وصناع السينما، ويخلق حواراً عالمياً حول أهمية الصورة والفيلم في رواية القصص.

ينطلق البرنامج السينمائي بجلسة حوارية بعنوان «قصص بصرية تغيّر كل شيء»، ضمن فعاليات حفل الافتتاح، تستضيف سانفورد ر. كليمان مؤسس ورئيس شركة «إنترتينمت ميديا فنتشرز» Entertainment Media Ventures، التي تقدم استثمارات إعلامية، ويحاوره فيها الإعلامي كريس فيد.

ويناقش كليمان خلال الجلسة دور السرد البصري في تشكيل الفهم العام، وتعزيز قيم التعاطف والتعاون.