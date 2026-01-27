«شعراء المستقبل» تسدل ستار «ليالي الشعر»

اختتم برنامج «ليالي الشعر: أصوات حبّتها الناس»، أحد أهم برامج مهرجان الظفرة للكتاب 2026، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، فعالياته أول من أمس بجلسة «شعراء المستقبل»، التي ضمت عدداً من شعراء المنطقة من فئة الناشئة، إلى جانب محمد خميس المزروعي، وزايد المنصوري، وسالم عبيد بن قذلان المزروعي.

واستعرض الشعراء في الأمسية، التي أقيمت على المسرح الرئيس في حديقة مدينة زايد العامة ضمن المهرجان الذي أقيم من 19 إلى 25 يناير الجاري، مواهبهم الشعرية، وقدموا قصائد عكست تراث الظفرة الأصيل وروح البادية، ضمن أجواء ثقافية تفاعلية تهدف إلى دعم شعراء المستقبل، وسط تشجيع الجمهور الذي يقدّر الشعر باعتباره جزءاً من ثقافة أهل المنطقة.

وألقى الشاعر محمد خميس المزروعي، قصيدة في حب الوطن.

فيما تألق الشاعر الموهوب صاحب الصوت العذب زايد المنصوري في إلقاء شلة عنوانها الحب والوفاء.

من جانبه، أظهر سالم عبيد بن قذلان المزروعي، حضوراً إعلامياً قوياً من خلال تقديمه الأمسية الشعرية، وموهبة في نظم الشعر وإلقائه، اكتسبهما من والده الشاعر والإعلامي المعروف عبيد بن قذلان المزروعي، فقد ألقى قصيدة في حبّ الوطن.

وحظيت الأمسية بحضور لافت من أهل الظفرة، الذين حضروا لدعم مواهب هؤلاء الناشئة، وتشجيعهم على المزيد من الإبداع في عالم الشعر.