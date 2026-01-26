انطلاق مهرجان المأكولات والموسيقى في دبي

انطلق مهرجان دبي الغني بالإبداعات الموسيقية وبالنكهات العالمية، إلى عالم ريفرلاند في دبي باركس آند ريزورتس، بموسمه الثاني، والذي يُقام حتى يوم الأحد الموافق 8 فبراير، حيث يجتمع عشّاق المأكولات الشهية والعائلات ومحبّو الأجواء الاحتفالية في تجربة يومية متكاملة تحتفي بالطعام والموسيقى والترفيه الغامر ضمن تذكرة واحدة.

ويتحوّل عالم ريفرلاند™ طوال أيام المهرجان إلى مساحة احتفالية نابضة تجمع النكهات والموسيقى والعروض التفاعلية في تجربة واحدة تشجّع الزوّار على قضاء وقت أطول للاستمتاع بها. ويتيح الدخول استكشاف تشكيلة متنوّعة من المأكولات، ومتابعة عروض موسيقية حية، وخوض تجارب ترفيهية غامرة في مختلف أرجاء المكان، إذ يتذوق الضيوف أطباق المهرجان المميزة.

وتتنوّع الخيارات لتلبّي مختلف الرغبات وشتى الثقافات، من باو الدجاج بالكيمتشي في ووك جاردن، إلى سكال بيتزا في بايرتس تافرن، وصولاً إلى اللاتيه المثلج بشريحة التيراميسو في إسبريسو ريفرلاند كافيه. ويستمتع الضيوف أيضاً بأطباق محبوبة تعود مجدداً، من بينها براتا برغر بالكمأة في فليب إن برغر، الذي يقدم شريحة لحم بقري مع صلصة كمأة غنية، ملفوفاً داخل خبز براتا هش يضيف لمسة مميزة إلى التجربة.

ويتيح المهرجان خيارات متعددة لتخصيص التجربة، من خلال باقات مختلفة تمنح الضيوف حرية اختيار طريقة قضاء اليوم، كما تتيح بعض ميزات الدخول الاستمتاع بتسع تجارب في عالم ريفرلاند™ تجمع بين الطعام واللعب والعروض الحية في باقة واحدة.

ويضم هذا الخيار باقة مختارة من التجارب الترفيهية المميزة تشمل نيون جالاكسي وبيربلكس سيتي وحقل الرماية والرماية بالسهم والفأس ومسار الدراجات والغرفة المخفية ومنطقة السرعة والميني غولف، إلى جانب البرنامج النابض بالمأكولات والعروض، ليشكل خياراً مثالياً لمن يرغب في عيش المهرجان بكامل تفاصيله مع قيمة مضافة وتجربة غنية طوال اليوم.

وتشتعل أجواء المهرجان مع امتلاء الأطباق وتنوّع النكهات، إذ تضيف العروض الموسيقية الحية بعداً إيقاعياً ينعش التجربة أسبوعاً بعد أسبوع. وترسم عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية ملامح التجربة بعروض تكريمية مستوحاة من أيقونات الموسيقى العالمية، مع أغانٍ مستلهمة من بيتبول، ولحظات غناء جماعي مع روبي ويليامز، وجرعة من الحنين المبهج تقدمها فرقة حية مستوحاة من آبا، لتضيء جميعها منصة بينينسولا بإيقاعات نابضة.

ويتواصل الإيقاع في الأسبوع التالي مع عروض تكريمية لتايلور سويفت وبيونسيه، إلى جانب ثنائي إنتركونتيننتال الذي يقدم مختارات عالمية بلمسة ناعمة وإحساس دافئ، ليحافظ على الزخم ويمنح كل أمسية طابعها الخاص ضمن برنامج موسيقي متجدد.

وتتوزع الفعاليات خلال أيام الأسبوع لتقدم تجارب منتظمة تشمل عروض المسيرات المتنقلة وعروض الليزر الصديقة للبيئة، ما يضيف حيوية متواصلة إلى أجواء المهرجان. وترتفع الوتيرة مع عطلة نهاية الأسبوع، إذ تنبض منصة بينينسولا بالعروض الموسيقية الحية، وتتداخل أنشطة الأطفال بسلاسة في مناطق الطعام الرئيسية، فيما تضفي العروض الاستعراضية الجوالة طابعاً احتفالياً مع قرع الطبول، واستعراضات المشي على العصي الطويلة، وفنون الخفة، والعروض المتنقلة التي يقدمها مؤدون يجوبون أرجاء المكان.

ويمكن للعائلات تمديد تجربتها في دبي باركس™ آند ريزورتس عبر الإقامة لليلة واحدة في تي ركس غلامبينغ، المخيّم الفاخر الوحيد في العالم المستوحى من عالم الديناصورات. ويقدم هذا الخيار أجواء إقامة متكاملة تشمل مطعماً ومقهى بطابع خاص، ووجبات خفيفة بجانب المسبح في سبلاشينج رابتور بجانب المسبح، إلى جانب أنشطة تفاعلية مخصصة للمستكشفين الصغار. وتجمع التجربة بين التنقيب عن المستحاثات، وزيارة نقطة مراقبة الحمم، والاستمتاع بمسبح آثار أقدام الديناصورات، في برنامج يدمج التعلم بالمرح ضمن أجواء عائلية مميزة.

ويعد مهرجان المأكولات والموسيقى في موسمه الثاني في عالم ريفرلاند™ بتجربة اجتماعية نابضة بالنكهات، تجمع العائلات في مساحة احتفالية تتلاقى فيها المأكولات المميزة والموسيقى الحية للحظات لا تنسى.