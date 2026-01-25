إطلاق «جوائز إكسبوجر للإرث» احتفاءً بالسرد البصري

أعلن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2026»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن إطلاق «جوائز إكسبوجر للإرث»، كمبادرة ثقافية جديدة تُعنى بتكريم المعارض التي تحتفي بالسرد البصري بوصفه أثراً معرفياً مستداماً.

وتُعد هذه الجوائز إضافة نوعية تُطلق للمرة الأولى ضمن الدورة العاشرة من مهرجان «إكسبوجر 2026»، وتُمنح حصراً للمعارض المشاركة ضمن البرنامج الرسمي للمهرجان.

وتنقسم «جوائز اكسبوجر للإرث» إلى ثلاث فئات رئيسة هي: «جائزة نور علي راشد للإرث الوثائقي»، و«جائزة صالح الأستاذ للإرث الفني»، و«جائزة بيئة لصون التراث الطبيعي». وتعتمد الجوائز نموذجاً تقييمياً يجمع بين تفاعل الجمهور والرؤية النقدية للخبراء، بما يعزز مصداقيتها الثقافية، على أن يتم الكشف عن الفائزين خلال حفل ختام مهرجان «إكسبوجر 2026» يوم 4 فبراير المقبل.

ويأتي إطلاق جوائز الإرث بالتزامن مع الدورة العاشرة من المهرجان، والتي تُقام تحت شعار «عقد من السرد القصصي البصري» خلال الفترة من 29 يناير الجاري إلى 4 فبراير المقبل في الجادة، إمارة الشارقة، في محطة مفصلية تعكس نضج التجربة وتراكمها.

وعن جوائز إكسبوجر للإرث، قالت علياء بوغانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «تنطلق رؤية إكسبوجر في جوائز الإرث من فهمٍ موسّع لمفهوم الإرث الثقافي، لا ينظر إلى الماضي بوصفه زمناً منتهياً أو تراكماً تاريخياً معزولاً، بل باعتباره أثراً حيّاً يمتد عبر الزمن.

فالإرث الحقيقي هو ما يبقى حاضراً في الوعي، وما يواصل التعليم والتفسير وطرح الأسئلة، ويمنح الأجيال المتعاقبة أدوات جديدة لفهم العالم من خلال الصورة.

ومن هذا المنطلق، نؤمن بأن السرد البصري حين يُقدَّم بمسؤولية ومعرفة، يتحول إلى لغة إنسانية عابرة للحدود، قادرة على بناء الذاكرة الجماعية وتعميق الفهم الإنساني، وتعزيز دور الصورة كقوة ثقافية ومعرفية مستدامة».