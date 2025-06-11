تعاون بين «محمد بن راشد للمعرفة» ومكتبة الإسكندرية

وقّعت مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مذكرة تفاهم مع مكتبة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، وذلك بهدف تطوير مشاريع معرفية مشتركة، تشمل تعزيز الوصول إلى المحتوى المعرفي والتعليمي، وخاصة لفئة أصحاب الهمم، في خطوة تعكس التزام المؤسَّسة بدعم المجتمعات المعرفية وتمكينها على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقع المذكرة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية. وأعرب الطرفان عن اعتزازهما بهذه الشراكة المؤسّسية التي تمثّل خطوة نوعية في تطوير العمل المعرفي والحراك الفكري العربي.

وتنطوي مذكرة التفاهم على مجالات تعاون واسعة، أبرزها : إنتاج كتب رقمية ناطقة بصيغة «ديزي» لدعم الوصول المعرفي للأشخاص من ذوي الإعاقات البصرية، تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، تبادل الخبرات في مجال المكتبات.

وقال جمال بن حويرب: «تشكل شراكتنا مع مكتبة الإسكندرية، هذا الصرح التاريخي العريق، محطة استراتيجية ضمن مساعينا لترسيخ المعرفة كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة في العالم العربي. ومن منطلق رؤية مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة القائمة على تمكين الإنسان وتعزيز قدرات المجتمعات في مواجهة تحديات المستقبل، نؤمن بأن التحالفات المعرفية المهمة تفتح آفاقاً أوسع للتأثير الإيجابي.

وانطلاقاً من ذلك، نؤكّد التزامنا بتوسيع دائرة التعاون مع المؤسّسات الفكرية الرائدة، وبناء منظومات معرفية متجددة تضمن وصولاً شاملاً للمعرفة، وتسهم في بناء اقتصاد تنافسي، لصُنع مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال القادمة».

بدوره، أكّد الدكتور أحمد زايد أهمية هذا التعاون قائلاً: «تنسجم هذه الشراكة مع مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بشكل كبير مع رسالتنا في تمكين الإنسان العربي من أدوات الفكر والابتكار اللازمة لمواكبة تغيرات العصر. ونؤمن بأن هذه الاتفاقية ستمهّد الطريق لمشروعات رائدة تحدث تغييراً فعلياً في المجتمع...».