جناح المغرب في إكسبو 2020 دبي بقائمة «الآغا خان للعمارة» القصيرة

أعلنت جائزة الآغا خان للعمارة عن القائمة القصيرة لدورة عام 2025، والتي تضم 19 مشروعاً. وستتنافس هذه المشاريع المتميزة على تقاسم جائزة تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي، مما يجعلها من بين أكبر الجوائز في مجال العمارة.

وقد تأهل من الإمارات العربية المتحدة جناح المغرب في إكسبو دبي 2020، وهو من إبداع «والالّو + تشوي»، إذ صُمّم ليبقى بعد انتهاء المعرض ويُحوّل إلى مرفق ثقافي.

ويُعد هذا الجناح رائداً في تطوير تقنيات البناء بالطين المدكوك على نطاق واسع. وحصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) الذهبية بفضل اعتماده استراتيجيات التبريد السلبي، ما قلّص الحاجة إلى أنظمة التكييف الميكانيكي إلى الحد الأدنى.

ترشيحات

واختيرت المشاريع الـ19 في قائمة الجائزة، من قبل لجنة التحكيم العليا المستقلة، وذلك من بين 369 مشروعاً رُشحت للدورة السادسة عشرة من الجائزة (2023–2025).