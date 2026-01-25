331 إصداراً لـ«كتّاب الإمارات» في «القاهرة للكتاب»

يشارك اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 ضمن فعاليات الدورة الـ 57 التي يستضيفها مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية ويستمر حتى 3 فبراير المقبل.

وقالت شيخة الجابري، نائبة رئيس مجلس إدارة اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات: «إن مشاركة الاتحاد في «القاهرة للكتاب» الذي يُعد أحد أهم معارض الكتب العربية تأتي في إطار جهوده للتعريف بالمنجز الثقافي الإماراتي، وإبراز تجارب كُتّابه وأدبائه، وما تشهده الساحة الثقافية في دولة الإمارات من حراك نوعي وتطور مستمر، وانطلاقاً من إيمانه العميق بدور الثقافة في بناء الإنسان، وترسيخ قيم التنوير والمعرفة، ودعم الإبداع الأدبي والفكري».

وتأتي مشاركة الاتحاد بجناح خاص به يضم جميع إصداراته، ويبلغ عددها 331 إصداراً.