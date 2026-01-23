الإمـــــارات

شعر: د . عارف الشيخ

«إماراتُ» أنتِ العطــــــــــــا والندى

لكِ اليــومَ نحــــن جُنـــــــودُ الفـــــِـــــدَا

بلادٌ تــتيـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ بأبنـــــــــــــــــــــــائها

أمــــــــــانٌ وأمــــْــــــــنٌ بهـــــَــــــــا غـــــــــَـــــــرَّدا

بــــِــلادي أحبُّـــــكِ طـــــــُـولَ المَــــدَى

حَمــــــاكِ الإلــهُ شــُـــــــــــرُورَ العِـــــــــــدا

فأنتِ لِفكـــــــــــــري صبـــــاحُ العَملْ

وأنتِ لِقـــلبي شــــــُـــروقُ الهـــُــدَى

نعَم نحنُ جُندك خلف الزنــــــــاد

نمُـــــــــوتُ ونحيــــَــــا لِنُستشهــَـــــــدا

لنـــــــَـــــا رايـــــَــــــةُ العــِـــــــــــزِّ خفَّــــــــــاقـــةٌ

ونحنُ النُّجـُـــــــــــومُ بنـــــَـــــــا يُهتَــــــدَى

بـــــــإيمـــــاننا نحنُ صُنــــــَّـــــا الوَطـنْ

حَبـــــَـــــانـــا السَّعـــــَــــــادةَ والسُّــــؤدُدا

نُضحِّــــي بِــــأرواحِنــــــَــــــا مُخْلِصينْ

وَمـا راحَ جُهــدُ المُضَحِّي سُدَى

حَلَفنا يَمِينــــــــــــــًــــــــــا بِربِّ السَّمــَـــا

فلَن نُخلِفَ الوَعــْـــــدَ و المَوعِـــــدا