حمدان بن زايد يوجه بتخصيص مليون درهم لشراء كتب من «الظفرة للكتاب»

وجّه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بتقديم منحة مالية بقيمة مليون درهم لشراء كتب ومصادر معرفة متنوعة بشكل مباشر من دور النشر المشاركة في الدورة السادسة لمهرجان الظفرة للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وذلك دعماً للحراك الثقافي وقطاع النشر، وبما يسهم في ترسيخ القراءة بوصفها ممارسة مجتمعية مستدامة، وتعزيز دور المكتبات والمؤسسات التعليمية والمعرفية في منطقة الظفرة.

وينسجم هذا التوجه مع مضامين «عام الأسرة»، من خلال دعم المبادرات التي تعزز حضور المعرفة في حياة الأسرة، وتوسيع دائرة الوصول إلى الكتاب بوصفه ركيزة للتنشئة الثقافية وبناء الوعي، بما يعزز المكانة الثقافية للمهرجان باعتباره جسراً يربط الكتاب بالمجتمع، ويدعم الناشرين، ويعمق أثر المحتوى المعرفي المتنوع، ويواكب توجهات إمارة أبوظبي في بناء مجتمع قارئ واقتصاد معرفي متطور.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: نثمن عالياً الرعاية الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وحرصه المستمر على دعم مسيرة مهرجان الظفرة للكتاب، الذي شكل ولا يزال رافعة أساسية لما يشهده المهرجان من نمو نوعي وتطور متواصل، عبر تسخير الإمكانات والاستجابة للاحتياجات الثقافية والمعرفية للمجتمع.

وأضاف: نعتز بهذه المنحة التي ستلعب دوراً فاعلاً في تعزيز المسيرة الثقافية والمعرفية في دولة الإمارات، وستعزز القراءة في منطقة الظفرة، وتوسع نطاق التعريف بما تملكه من تاريخ عريق وتراث أصيل، كما تسهم في إبقاء الكتاب في مكانته الأصيلة باعتباره حجر الأساس في رفعة المجتمعات ونهضتها، وتعكس حرص قيادة الدولة على دعم القراءة وقطاع الصناعات الإبداعية وحراك النشر، امتداداً لنهج دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة النشر، وتعزيز حضور اللغة العربية في الفضاء المعرفي.

جولة

وقد زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، مهرجان الظفرة للكتاب، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، في حديقة مدينة زايد العامة، خلال الفترة من 19 إلى 25 يناير الحالي.

وتفقد معاليه، خلال زيارته، عدداً من الأجنحة، ودور النشر المشاركة في المهرجان، واطلّع على أحدث إصداراتها التي تُسهم في تعزيز اللغة العربية، ونشر ثقافة القراءة في المجتمع.

وأشاد معاليه بالفعاليات النوعية للمهرجان في دورته السادسة، والتي تتزامن مع عام الأسرة، بما تضمنته من ندوات حوارية، وجلسات تفاعلية، وورش عمل، وبرامج تُعنى بالشعر والتراث الشعبي، تستهدف أفراد الأسرة كافة، ما يكرس مكانة المهرجان حدثاً ثقافياً يقدم تجربة متكاملة للزوار تجمع بين الثقافة، والتراث، والفن، ومنصة حقيقية تسهم في إثراء الحياة الثقافية في الظفرة.

ورافق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال الزيارة، الدكتور علي بن تميم، وعدد من الشخصيات الرسمية والثقافية.

وتعكس هذه الدورة من المهرجان، التزام المركز بدعم القراءة المستدامة، وتمكين الإبداع والمبدعين، وتنمية المواهب الأدبية والفنية لدى الشباب، مواصلاً أداء رسالته في إثراء المجتمع بالمعرفة، بما يتوافق مع رؤية قيادة الدولة في تعزيز مخزون التميز الثقافي والمعرفي، وتوسيع آفاق الزوار الذين تنتظرهم آلاف العناوين في مجالات المعرفة من إصدارات مركز أبوظبي للغة العربية، وأكثر من 110 دور نشر.

ويصاحب المهرجان برنامج متكامل يتضمن فعاليات نوعية يقدمها نخبة من المتخصصين في مجالات التعليم، والتكنولوجيا.