«طيران الإمارات للآداب» يعزز حوار الحضارات

أكدت أحلام بلوكي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للآداب، رئيسة مهرجان طيران الإمارات للآداب، أن النسخة الثامنة عشرة من المهرجان تمثل محطة ثقافية مميزة، تحتفي بالأدب العربي، وتعزز حضوره عالمياً عبر الترجمة والحوار الثقافي وبرامج معرفية متكاملة، تستهدف مختلف فئات المجتمع.

وقالت بلوكي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن المهرجان، الذي انطلقت فعالياته، أول من أمس، ويستمر حتى 27 يناير الجاري، يولي هذا العام اهتماماً خاصاً بالترجمة بوصفها أحد أهم جسور التواصل بين الثقافات، مشيرة إلى أنه سيتم الاحتفال بالدورة العشرين لجائزة سيف باشا للترجمة، وذلك بحضور نخبة من المترجمين الفائزين والكتاب.

وأضافت أن برنامج المهرجان يتضمن كذلك الاحتفاء بجائزة الشيخ زايد للكتاب، واستضافة أسماء أدبية بارزة من الوطن العربي، بجانب كتاب من جنسيات وخلفيات ثقافية متنوعة، بما يعكس تنوع المشهد الثقافي العالمي، ويعزز الحوار بين الحضارات. وأوضحت أن البرنامج العائلي يشكل ركناً أساسياً من المهرجان لما يحمله من محتوى ثقافي إيجابي وتفاعلي.

وأكدت أن الشراكة المستمرة مع «طيران الإمارات»، منذ انطلاق المهرجان تجسد رؤية مشتركة، تقوم على ربط الشعوب والثقافات، موضحة أن الطيران والأدب يشتركان في دورهما كجسر للتواصل الإنساني، وتبادل الأفكار عبر الحدود.

وقالت أحلام بلوكي، إن المهرجان قدم جائزة شخصية العام الأدبية، للراحل سلطان بن علي العويس، الذي أسس مؤسسة سلطان علي العويس الثقافية عام 1987، وحرص على أن تبقى منصة مرموقة للمثقفين والمفكرين العرب.