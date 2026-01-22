«اللوفر أبوظبي» يستضيف معرض «بيكاسو.. تصوّر الشكل»

يستضيف متحف اللوفر أبوظبي، بالتعاون مع متحف بيكاسو الوطني في باريس، ووكالة متاحف فرنسا، معرض «بيكاسو.. تصوّر الشكل»، الذي يسلّط الضوء على الفنان بابلو بيكاسو، أكثر فناني القرن العشرين تأثيراً.

يتتبع المعرض الذي يستمر حتى 31 مايو المقبل، تصوير بيكاسو للشكل، بداية من تجاربه المُبكرة، وفقاً للمدرسة التكعيبية، مروراً باللوحات الكلاسيكية، والأعمال السريالية، وصولاً إلى لوحاته الجريئة التي أبدعها في مرحلة متأخرة من مسيرته الفنية.

وتحت إشراف منسقي المعرض، سيسيل دوبريه رئيسة متحف بيكاسو الوطني في باريس، وفيرجيني بيردريسوت-كاسان كبيرة أمناء المتاحف، رئيسة قسم النحت والخزف في متحف بيكاسو الوطني في باريس، وعائشة الأحمدي منسقة معرض معاونة في اللوفر أبوظبي، يُقدّم المعرض نظرة على مسيرة بيكاسو، والتسلسل الزمني لأعماله الفنية، ويمزج تحوّلاته الفنية الجذرية مع الأساطير اليونانية، فيما تتجلّى عبر تقنياته المتنوعة في التصوير، والنحت، والتخطيط، والخزف.

ويجمع المعرض أكثر من 130 عملاً فنياً مُعاراً من دولة الإمارات، وفرنسا، وقطر، ولبنان، وغرب آسيا، من بينها سبعة أعمال من مجموعة متحف اللوفر أبوظبي، وستة أعمال من مجموعة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إلى جانب أعمال فنية أخرى.

تمثل جميع هذه الأعمال المُعارة من ثماني مؤسسات ومجموعات خاصة، إضافة إلى صالة عرض فنية واحدة، إسهامات قيّمة، تُثري المعرض. وتتوزع أعمال رئيسة لستة فنانين عرب في مختلف أرجاء المعرض، حيث تُبرز تأثير بيكاسو في الفن الحديث في العالم العربي، وصداه الذي تجاوز حدود أوروبا.