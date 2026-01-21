مهرجان الحصاد في مدينة إكسبو دبي يحتفي بـ«حق الليلة»

تعود فعاليات واحتفالات موسم الوصل في مدينة إكسبو دبي في العام الجديد لتؤكد على شعارها «لكل مناسبة احتفال»، حيث سيحتفي مهرجان الحصاد المقرر تنظيمه في 31 يناير بمناسبة «حق الليلة» التراثية، والتي تسبق حلول شهر رمضان المبارك بأسبوعين، وتجمع العائلات في يوم حافل بالبهجة والمرح والاحتفاء بالتراث الإماراتي.

وتندرج احتفالية حق الليلة في مدينة إكسبو دبي ضمن مبادرة موسم الوُلفة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والهادفة إلى تعزيز الروابط الأسرية والاحتفاء بالمناسبات المجتمعية والثقافية الإماراتية، بما يسهم في إحياء الموروث الثقافي المحلي وإبراز القيم الإماراتية الأصيلة، وترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية تعزز مفاهيم التسامح والتعايش واحترام الثقافات.

وقالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي: «يسرّنا أن نشارك في مبادرة موسم الوُلفة، وأن نكون ضمن العديد من الجهات الحكومية والخاصة في دبي التي تحتفي بتقاليدنا المجتمعية التي تشكّل أساس هويتنا الجماعية، حيث إن القيم الجوهرية التي يسعى موسم الوُلفة إلى ترسيخها، والمتمثلة في تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، والمودة، وروح التعاطف والتكاتف، تُعدّ من أساسيات القيم التي ترتكز عليها مدينة إكسبو دبي».

وأضافت: «من خلال الفعاليات المجتمعية التي تنظمها مدينة إكسبو دبي، مثل مهرجان الحصاد – احتفالية حق الليلة وحيّ رمضان، نحرص على إبراز أهمية التراث الإماراتي الأصيل في جمع العائلات من مختلف الجنسيات والثقافات للتواصل والتعلّم والاحتفال معاً».

ويمكن للعائلات الحضور للمشاركة في مهرجان الحصاد، والاستمتاع بأنشطة ترفيهية وألعاب تراثية ومشاهدة العروض الترفيهية الحيّة، بما في ذلك استعراض موكب الإبل الأصيلة.