مهرجان الحصاد في مدينة إكسبو دبي يحتفي بـ«حق الليلة»

وتندرج احتفالية حق الليلة في مدينة إكسبو دبي ضمن مبادرة موسم الوُلفة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والهادفة إلى تعزيز الروابط الأسرية والاحتفاء بالمناسبات المجتمعية والثقافية الإماراتية، بما يسهم في إحياء الموروث الثقافي المحلي وإبراز القيم الإماراتية الأصيلة، وترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية تعزز مفاهيم التسامح والتعايش واحترام الثقافات.
وأضافت: «من خلال الفعاليات المجتمعية التي تنظمها مدينة إكسبو دبي، مثل مهرجان الحصاد – احتفالية حق الليلة وحيّ رمضان، نحرص على إبراز أهمية التراث الإماراتي الأصيل في جمع العائلات من مختلف الجنسيات والثقافات للتواصل والتعلّم والاحتفال معاً».
ويمكن للعائلات الحضور للمشاركة في مهرجان الحصاد، والاستمتاع بأنشطة ترفيهية وألعاب تراثية ومشاهدة العروض الترفيهية الحيّة، بما في ذلك استعراض موكب الإبل الأصيلة.