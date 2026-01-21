القرية العالمية تستضيف فعالية «الخليجية بييتس» 31 الجاري

تستعد القرية العالمية للتألق بالألوان والإيقاعات والتقاليد مع استضافة فعالية «الخليجية بييتس» يوم 31 يناير، داعية الضيوف للاستمتاع بأمسية حيوية مليئة بالموسيقى والاحتفال والترفيه الذي لا ينسى.

تنطلق الفعاليات الساعة 7:45 مساءً على المسرح الرئيسي، حيث يفتتح الدي جي MK الأمسية بإيقاعاته عالية الطاقة، ليشعل أجواء الحضور ويهيئهم لليلة مليئة بالمرح والبهجة. ويستمر برنامج الاحتفال مع عرض فرقة الشياب، ليضفوا مزيداً من الحيوية على الأجواء الاحتفالية ولمسات كويتية أصيلة.

وسيحظى الضيوف بفرصة مميزة للمشاركة في سحب سيارة جيتور جديدة على المسرح الرئيسي الساعة 9:15 مساءً، لتكون ليلة مليئة بالتشويق والمرح.

ويقدم الفنان دافي صدارة الحفل الذي ينطلق الساعة 9:30 مساءً على المسرح الرئيسي، وبالشراكة مع الإذاعة الرسمية العربية 99 FM، مقدماً مجموعة من أشهر أغانيه، وأداءه الموسيقي الحيوي الذي يتميز به.

ولتجعل الأمسية أكثر روعة، ستتزين سماء القرية العالمية بعرض ألعاب نارية وعرض الدرون المبهر بدءاً من الساعة 9:00 مساءً، ليضفي خلفية رائعة تكمل أجواء الاحتفال المذهلة.

وتواصل القرية العالمية تقديم تجارب ترفيهية استثنائية خلال موسمها الـ30، عبر سلسلة من الحفلات الموسيقية والعروض الحية، مؤكدة مكانتها وجهة عائلية لجميع الأعمار.