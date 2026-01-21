بدور القاسمي: «منحة الفاية للبحوث» استثمار في جوهر الاستقصاء والبحث العلمي والتعاون الدولي

أعلنت الشارقة عن فتح باب الترشح لـ«منحة الفاية للبحوث»، كمبادرة علمية رائدة تهدف إلى تعزيز المعرفة العالمية حول تاريخ الإنسان وتغيرات البيئة عبر العصور المختلفة، من خلال دعم البحوث العلمية المتخصصة في موقع «الفاية»، المدرج على قائمة التراث العالمي، بوصفه موقعاً ذا أهمية عالمية استثنائية.

وجاء فتح باب الترشح الرسمي عقب إعلان الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، وسفيرة موقع الفاية للتراث العالمي، عن المنحة خلال حفل رسمي أقيم بمناسبة إدراج «الفاية» على قائمة التراث العالمي لليونسكو. إذ شكّل هذا الإنجاز محطة تاريخية تُتوّج عقوداً من أعمال البحث والتنقيب الأثري والدراسات العلمية الدولية التي أسهمت في تعزيز المعارف المتعلقة بالاستيطان البشري المبكر في شبه الجزيرة العربية.

وتتولى «هيئة الشارقة للآثار» إدارة «منحة الفاية للبحوث» بإجمالي مليوني درهم، بالتنسيق مع اللجنة العلمية لموقع الفاية للتراث العالمي. وتستهدف المنحة، الممتدة خلال الأعوام 2026 إلى 2028، دعم البحوث المستقلة والمؤثرة التي تعزز الأسس العلمية للأهمية العالمية الاستثنائية لموقع الفاية، وترسيخ مكانة الشارقة ودولة الإمارات كمركز عالمي لعلوم التراث، والبحث العلمي في عصور ما قبل التاريخ، وإنتاج المعرفة.

مسؤولية كبيرة

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «إن إدراج الفاية على قائمة التراث العالمي لليونسكو يمثل مسؤولية كبيرة ونقطة انطلاق نحو المزيد من الإنجازات العالمية. فمن خلال (منحة الفاية للبحوث)، تستثمر الشارقة في جوهر الاستقصاء والبحث العلمي، وفي التعاون الدولي، وفي الجيل القادم من الباحثين. إذ يسهم موقع الفاية في توسيع آفاق معارفنا حول الهجرة المبكرة للإنسان خارج أفريقيا، وقدرته على التكيّف والابتكار، وتضمن هذه المنحة استدامة مساهمة موقع الفاية في تعزيز المعرفة العالمية». من جانبه، قال عيسى يوسف، مدير عام هيئة الشارقة للآثار: «يشكل إطلاق (منحة الفاية للبحوث) إطاراً تشغيلياً واضحاً لدفع عجلة البحث الأثري العلمي في الموقع خلال السنوات المقبلة. فمن خلال الجمع بين التمويل والدعم اللوجستي والمؤسسي، تسهم المنحة في توفير الأدوات اللازمة للأعمال الميدانية، والدراسة والتحليل، والنتائج العلمية الدقيقة. كما تتيح المنحة توافق الأنشطة البحثية مع الإدارة طويلة الأمد والأولويات العلمية لموقع الفاية للتراث العالمي، مع ضمان الحصول على معارف جديدة والاستمرار في خدمة البحث العلمي الدولي، وبناء القدرات الإماراتية».

يمكن للباحثين المؤهلين الاطّلاع على معايير الترشّح والتفاصيل الكاملة للمنحة عبر الرابط التالي:

https://jebelfaya.ae/faya-research-grant

على أن يكون آخر موعد لتقديم طلبات الترشّح 31 مارس المقبل.