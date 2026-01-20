469 عارضاً في معرض دبي العالمي للطوابع

تشهد فعاليات معرض دبي العالمي للطوابع 2026، تنظيم منافسات بين هواة الطوابع ضمن عدد من الفئات المعتمدة التي يتنافس فيها المشاركون طيلة خمسة أيام من العرض بحضور محلي وإقليمي وعالمي.

ويشارك 469 عارضاً في منافسات الهواة التي تتضمن ثماني فئات مختلفة، وهي: فئة البريد التقليدي التي تستعرض الطوابع البريدية وتصميماتها والرسوم الأولية المرتبطة بها، ثم فئة التاريخ البريدي، التي تركز على التعرفة البريدية ومسارات البريد بين الدول، وفئة المواضيع، التي تتناول موضوعات متنوعة تظهر على الطوابع، مثل الألعاب الأولمبية والمنافسات الرياضية والحيوانات أو الأسماك التوثيق البيئات المتنوعة والأحداث المختلفة التي تشهدها الدول وتخلد في الطابع، وتعد هذه الفئة من أكثر الفئات جذباً لفئة الشباب.

ويتضمن المعرض أيضاً فئة القرطاسية البريدية، المتخصصة في المواد الورقية المدفوعة القيمة التي تصدرها الإدارات البريدية، مثل الرسائل الجوية والكوبونات الدولية، وفئة الشباب تحت سن 21 عاماً، بهدف تشجيع الأجيال الناشئة على الاهتمام بهواية جمع الطوابع وفق معايير تحكيم خاصة.

وتضم المنافسات أيضاً فئة البطاقات البريدية المصورة، التي تصدرها جهات مختلفة وتحمل صور معالم الدول ومخصصة للإرسال البريدي، وتعد هذه الفئة من الفئات الحديثة التي تم اعتمادها رسمياً كفئة متكاملة خلال الجمعية العمومية لاتحاد جمعيات هواة الطوابع الدولي في شنغهاي الدولي ديسمبر عام 2024.

كما يشمل المعرض فئة المنصة الواحدة الموجهة للمبتدئين والمحترفين على حد سواء في عالم جمع الطوابع، إلى جانب فئة المطبوعات الورقية والمواقع الإلكترونية المتخصصة في شؤون الطوابع البريدية.

وفي السياق ذاته، يشرف الاتحاد البريدي العالمي على تنظيم مسابقة خاصة بفئة الإدارات البريدية، بمشاركة 20 إدارة بريدية على أن يتم تحديد الفائزين من خلال إتاحة التصويت للجمهور عبر منصة الاتحاد البريدي العالمي، في خطوة تعزز التفاعل المجتمعي وتسهم في إبراز الابتكار والتجارب البريدية المتميزة.

وقال المنسق العام لمعرض دبي العالمي للطوابع علي عبد الرحمان أحمد، «منذ نشأتها، كانت هواية جمع الطوابع مدفوعة بالرغبة في المشاركة والمقارنة ونقل المعرفة والشغف. سواء أكانوا هواة صغاراً أم جامعين متمرسين»، مضيفاً: «سعى الهواة بطبيعتهم إلى عرض مجموعاتهم ومقارنتها بمجموعات الآخرين. وفي إطار من التنافس الإيجابي نشأت المعارض المحكمة للهواة، التي نظمت ضمن فئات لضمان تقييم عادل وموضوعي بين مجموعات متقاربة».

وبحسب علي عبد الرحمان أحمد فإن المشارك يتم منحه درجات وفق معايير تحكيم محددة، فالذي يحصل على أقل من 60 درجة تمنح له شهادة مشاركة ومن 60 - 64 درجة ينال ميدالية برونزية ومن 65 - 69 فضة برونزية ومن 70 - 74 يحصل على فضية ومن 75 - 79 فضية كبيرة، متابعاً صاحب درجة 80 - 84 ينال فضية مذهبة و85 - 89 فضية مذهبة كبيرة و90 - 94 ذهبية و95 فأكثر ينال ذهبية كبيرة.