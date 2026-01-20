«العويس كاست».. منصة حوارية تستكشف آفاق المشهد الثقافي العربي

أطلقت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بودكاست «العويس كاست»، في إطار سعيها المستمر إلى تطوير أدواتها الثقافية والانفتاح على الوسائط الرقمية المعاصرة، وتعزيز حضور الحوار الثقافي بوصفه أحد المرتكزات الأساسية في بناء الوعي والمعرفة. ويأتي هذا المشروع ليشكّل مساحة فكرية مفتوحة تستضيف شخصيات بارزة في مجالات الثقافة والفن والأدب، وتسهم في قراءة المشهد الثقافي العربي من زوايا متعددة.



ويستضيف «العويس كاست» نخبة من المثقفين والمبدعين العرب، من بينهم عدد من الفائزين بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، إلى جانب كتّاب وفنانين وباحثين كان لهم أثر واضح في المشهد الثقافي. وتقوم حلقات البودكاست على حوارات معمّقة تتناول التجارب الإبداعية للضيوف، ومساراتهم الفكرية، والأسئلة التي شكّلت وعيهم ومشاريعهم الثقافية، في سياق يوازن بين البعد المعرفي والبعد الإنساني للتجربة الثقافية.



ويناقش البودكاست قضايا ثقافية وفكرية متّصلة بالواقع العربي الراهن، من بينها تحولات الإبداع، ودور المثقف في زمن التغيرات المتسارعة، والعلاقة بين الثقافة والمجتمع. كما يأخذ «العويس كاست» المشاهدين في رحلة فهم متأنّية للمشهد الثقافي، من خلال تفكيك القضايا المطروحة وربطها بسياقاتها التاريخية والاجتماعية، بما يتيح قراءة أعمق لما يشهده الحقل الثقافي من تحولات وتحديات.



ويأتي إطلاق هذا البودكاست امتداداً لرسالة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دعم الثقافة العربية، والاحتفاء بالمبدعين، وإنتاج محتوى معرفي نوعي يواكب تطلعات الجمهور، ويعيد تقديم الثقافة في صيغة حوارية تفاعلية تحافظ على عمقها وقيمها.



وحرصاً على إتاحة هذا المشروع الثقافي لأوسع شريحة من المهتمين، يمكن متابعة حلقات «العويس كاست» عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، إضافة إلى قناتها الرسمية على منصة «يوتيوب».



وقد أنجزت المؤسسة مجموعة من الحوارات المتميزة لكل من الشاعر علي جعفر العلاق، والناقد أمين الزاوي، والشاعر حميد سعيد، والروائية إنعام كجه جي، والناقد حميد لحمداني، والدكتورة مريم الهاشمي، والمستشرقة بربارا ميخالاك بيكولسكا، والمستشار ناجي بيضون، والفنانة نجاة مكي، والروائي هيثم حسين، والخطاط تاج السر حسن، والفنان مروان العريضي، والناقد والمترجم عبده وازن.