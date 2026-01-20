بطولة فزاع لليولة.. سالم بالحوز ثالثاً

حصد سالم فيصل بالحوز، من إمارة دبي، المركز الثالث في النسخة الـ 25 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 21 من برنامج الميدان، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك بعد تفوقه على مبارك محمد الشامسي من أبوظبي، في الحلقة قبل الأخيرة، مع الترقب يوم 30 يناير لتحديد هوية البطل الذي سيتوج بكأس فزاع الذهبية.

تفوق بالحوز بعدما حقق 85 علامة، مقابل 25 علامة للشامسي. انطلاقة التحديات كانت مع اليولة، على إيقاع أغنية «ملح الإمارات»، من كلمات عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وأداء الفنان ميحد حمد، وألحان سفير الألحان فايز السعيد، وفيها قدم كلا المشاركين أفضل أداء ممكن في ظهورهما الأخير لهذا الموسم، ليبدعا في العرض الذي نال تفاعلاً من الجماهير العاشقة لهذه الرياضات التراثية، وفيها منح خليفة بن سبعين، الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، علامتها لصالح سالم بالحوز.

وفي تحدي تركيب الشداد، استطاع كلا المتسابقان إنهائه بالشكل الصحيح، وضمن الوقت المحدد، ليتمكنا من الحصول على علامته.

أما في تحدي السباحة، الذي زادت مسافته لتصبح 50 متراً، ويقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق بالحوز، ليسجل في رصيده 15 علامة.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بتحكيمه الشاعر عتيق سالم الكعبي، تمكّن الشامسي من الحصول على علامته، ليعود إلى أجواء المنافسة.

وكان الترقب بعد ذلك لتحدي الرماية، حيث انطلق المتنافسان لمسافة 15 متراً على مسرح الميدان، لإصابة الأهداف بسلاح السكتون، وفيها تفوق بالحوز ليحصل على 15 علامة.

وفي سباق الهجن، الذي يُقام على مضمار المرموم في نفس موقع البطولة، تفوّق بالحوز ليكسب 20 علامة.

ختام استثنائي

وأكدت نتالي جوزيف أواديسيان مدير إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن التحضيرات للحلقة الختامية في قلعة الميدان بالقرية التراثية في المرموم، انطلقت منذ وقت مبكر، بهدف تقديم ختام يرقى إلى مكانة البطولة وقيمتها التاريخية، وأوضحت أن البرنامج الإخراجي للحلقة صُمّم بعناية، ليعكس هوية الموروث الإماراتي، من خلال مشاركة نخبة من الفنانين، وانتقاء أرفع كلمات الأغاني الإماراتية الأصيلة، واستحضار الشعر التراثي المرتبط بالذاكرة الوطنية، إلى جانب مفاجآت نوعية، سيتم الكشف عنها تباعاً.

وأضافت أن الحلقة الختامية ستشهد منافسة قوية ومفتوحة بين المتأهلين إلى نهائي كأس فزاع الذهبية، الذي يحظى باهتمام خاص، باعتباره تتويجاً لبطولة تُعد الأقدم والأعرق في المنطقة، وأشارت إلى أن نهائي يوم 30 فبراير، يمثل حصاد عمل وجهود موسم كامل.

ضيف الحلقة

وحل الفنان صالح محمد أحمد، ضيفاً على الحلقة قبل الأخيرة من الميدان، حيث قدم أغنية «أحد أحشمه»، بتفاعل كبير من الجماهير الحاضرة.