جائزة عجمان للتصوير الضوئي تنطلق اليوم

تنطلق اليوم جائزة عجمان للتصوير الضوئي، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وتستمر حتى 20 فبراير المقبل.

وتعد المسابقة منصة إبداعية تهدف إلى دعم المواهب في مجال التصوير وتشجيع المصورين على التعبير عن رؤاهم الفنية، إلى جانب إبراز معالم إمارة عجمان وجمالها العمراني والثقافي والبيئي من خلال الصورة. وتتضمن المسابقة محوراً عاماً يتيح للمشاركين تقديم أعمال فنية مبتكرة تعكس جمال الإمارة، ومحور القصة المصورة الذي يركز على سرد قصة بصرية متكاملة تسلط الضوء على تفاصيل ومعالم عجمان من خلال تسلسل بصري مؤثر.

ويهدف المحور العام إلى إتاحة المجال للمصورين لتقديم أعمال فنية تعكس رؤيتهم الإبداعية في توثيق معالم إمارة عجمان وجمالها العمراني والثقافي والبيئي بأسلوب حر ومبتكر، وتعكس أفكارهم من خلال صورة واحدة قوية ومؤثرة تبرز خصوصية المكان وتفاصيله، على أن تكون الصور ملتقطة حصرياً داخل إمارة عجمان.

أما محور القصة المصورة فيعتمد على فن السرد البصري، حيث يتطلب من المشاركين تقديم مجموعة من الصور المتسلسلة من 5 إلى 10 صور تحكي قصة متكاملة تعكس جانباً من حياة إمارة عجمان أو معالمها أو تفاصيلها الإنسانية والثقافية. وأفادت اللجنة المنظمة للجائزة بأن تقديم الصور يتم من خلال صفحة التسجيل في المسابقة على شبكة الإنترنت عبر الموقع التالي: www.hipa.ae.